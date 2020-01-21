В Улан-Удэ после капремонта открылась школа в гарнизоне ВКС

Школа в Звёздном не ремонтировалась со времен первых пилотируемых полетов в космос

В Улан-Удэ сегодня торжественно открылась средняя школыа№ 24 в микрорайоне Звёздный, где расположен гарнизон ВКС. Она капитально отремонтирована за счет средств «единой» дальневосточной субсидии, сообщили в администрации столицы Бурятии«Мы присутствуем на торжественном открытии после капитального ремонта вашей школы. Ей более 50 лет, точнее - 54 года. С 1966 года она ни разу не подвергалась капитальному ремонту. Теперь ученики и педагоги с хорошим настроением будут заниматься в замечательной школе. Мы рады все этому. Желаю получать только хорошие оценки, продолжать совершенствовать свои знания, заниматься в кружках, участвовать в олимпиадах, в спортивных соревнованиях, и, конечно же, принимать участие в военно-спортивных патриотических акциях и вашей игре «Зарница». Я знаю многие из вас являются юнармейцами. Желаю всем здоровья и замечательных оценок», - поздравил педагогов и учащихся мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Уже вчера дети и педагоги смогли оценить ремонт, посмотреть все кабинеты новой школы. Директор школы Любовь Скоромных рассказала, как радовались дети.«Мы получили практически новую школу. Очень благодарна правительству республики, администрации Улан-Удэ. Мне хочется особо отметить наших подрядчиков, которые вынесли весь ремонт на своих плечах, было много вопросов, но мы достойно прошли этот путь. И получили такое прекрасное здание. Вчера дети пришли, ахали-охали, в каждый уголок заглянули, все потрогали, все им понравилось», - отметила директор школы.Любовь Скоромных вручила благодарственные письма подрядчику – компании «Регион 1», представителям воинских частей, которые оказали помощь в проведении ремонта.В капитальный ремонт здания вложено более 35 млн рублей. На эти средства отремонтирована кровля - установлено ограждение и снегозадержание, установлены новые окна и двери, отремонтированы полы, утеплены наружные стены, обновлен фасад, заменена электрика, канализация, отопление, система водоснабжения и т.д. Приобретено оборудование на сумму свыше 4,8 млн рублей.Здание школы №24 1966 года постройки, принадлежавшее Министерству обороны РФ, передано в собственность муниципалитета в 2016 году и требовало капитального ремонта. Сегодня здесь будут учиться 288 ребят. Ежегодно учащиеся принимают участие в военно–патриотической игре «Зарница», являются членами Юнармии, созданной на базе воинской части. Более 90 % выпускников школы поступают в высшие учебные заведения. За последние три года здесь выпустили шесть золотых медалистов.Ремонт и строительство общеобразовательных учреждений в Улан-Удэ будут продолжены и в 2020 году. В частности, завершится строительство отдельного здания школы № 25.«В 2019 году мы начали капитальные ремонты гимназии №3 и школы №24. В этом году приступили к строительству отдельной школы №49, проектируем пристрой к 32-й школе, выходим на торги по строительству самой большой современной школы на Левом берегу 1475 мест. И, конечно, перед нами стоит большая задача - подготовить наши школы к важному мероприятию - переходу на ежедневное горячее питание наших детишек с 1-го по 4-й классы. Это первое, на что мы будем обращать внимание при комплектовании и ремонте пищеблоков наших школ», - отметил мэр Улан-Удэ.Фото: минобрнауки РБ