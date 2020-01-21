Уранодобывающая «Хиагда» компьютеризировала медосмотр водителей

Его за две минуты проводит программно-аппаратный комплекс, исключивший «человеческий фактор»



Уранодобывающая «Хиагда» (входит в контур управления холдинга «АРМЗ»/горнорудный дивизион Росатома) внедрило электронную систему медицинского осмотра для водителей автотранспортных средств, сообщили в пресс-службе предприятия.



Программно-аппаратный комплекс определяет поведение водителя во время осмотра, его артериальное давление, пульс, температуру тела и (в случае их наличия) концентрацию паров алкоголя в выдыхаемом воздухе. Полученную информацию комплекс с помощью двух web–камер высокого разрешения в режиме on-line передает медперсоналу.



При наличии показаний программа распечатывает направление на дополнительные обследования в медицинские учреждения. Если же осмотр прошел успешно, система выдает специальную термоэтикетку для внесения в путевой лист.



По словам заместителя генерального директора АО «Хиагда» Артема Михайлова, с вводом новой системы время прохождения медосмотра сократилось в девять раз – до двух минут на одного водителя. Это очень существенно, учитывая, что в автоколонне предприятия трудятся 82 работника. Кроме того, электронная система позволяет исключить человеческий фактор и обеспечить точность измерений.



В настоящее время в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии АО «Хиагда» отрабатывает Хиагдинское и Источное месторождения Хиагдинского рудного поля, строительство и горно-подготовительные работы завершаются на Вершинном. Начало горно-подготовительных работ на Количиканском запланировано на 2020 год, на Дыбрынском — на 2022 год. Затем начнется поступательное освоение Намаруского и Кореткондинского месторождений.



Фото: пресс-служба АО «Хиагда»

