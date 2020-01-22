В Бурятии детям-инвалидам не давали бесплатных лекарств

Родители были вынуждены жаловаться в прокуратуру





В прокуратуру Закаменского района Бурятии обратилась местная жительница с заявлением о нарушении прав ее ребенка на получение бесплатных лекарств.

«Установлено, что Закаменская центральная районная больница вопреки федеральному закону на протяжении четырех месяцев не обеспечивала необходимыми лекарственными средствами ребенка-инвалида. Указанные нарушения выявлены и в отношении другого несовершеннолетнего», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес главному врачу районной больницы представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Дети обеспечены бесплатными лекарственными препаратами.Фото: pixabay.com