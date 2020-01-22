В Бурятии учителей лишили «северных» льгот

Педагогам не оплачивали проезд к месту отпуска





Прокуратура Бурятии выявила нарушения законодательства о государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в работе Курумканского районного управления образования.

По закону граждане, работающие в организациях, расположенных в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, имеют право на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно один раз в два года за счет средств работодателя.«Установлено, что в районном управлении образования и муниципальных образовательных учреждениях района имеется задолженность по указанной выплате перед 16 работниками на сумму 518 тыс. рублей», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор направил в суд 16 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате компенсации расходов на проезд, провоз багажа к месту использования отпуска и обратно. На данный момент заявления прокурора удовлетворены, задолженность по выплате перед работниками образования погашена.Фото: «Номер один»