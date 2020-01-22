Жительница Бурятии разбила арендованную машину

Компенсировать ущерб от аварии женщина не спешила





В Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы Заиграевского района 107 тысяч рублей за повреждение автомобиля.

Как сообщили в УФССП Бурятии, женщина заключила договор аренды транспортного средства. Однако в период действия договора совершила на арендуемом автомобиле дорожно-транспортное происшествие.После аварии автоледи решила скрыть неприятный инцидент, длительное время не отвечая на звонки арендодателя. Но вскоре владелец машины узнал обо всем и, не дождавшись возмещения ущерба, обратился в суд.В суде мужчина представил результаты экспертизы и оценку рыночной стоимости работ и запчастей, необходимых для ремонта, а также расписку, согласно которой в случае повреждения машины расходы по компенсации ущерба ложатся на арендатора.Суд требования истца удовлетворил в полном объеме. На сегодняшний день задолженность в размере 107 тысяч рублей взыскана в полном объеме.Фото: pixabay.com