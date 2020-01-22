В Улан-Удэ эксперимент с плиткой из отходов признали удачным

Замминистра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева назвала удачным эксперимент по укладке тротуарной плитки из отходов.
«Вчера все же выбралась на Арбат, чтобы протестировать плитку из отходов. Действительно не скользкая, морозоустойчивая и как оказалось еще и «весоустойчивая», так как за время эксперимента на нее постоянно заезжал мусоровоз. Никаких трещин, крепкая. Считаю, что эксперимент вполне себе удачный», написала чиновница на своей странице в «Фейсбуке».
Напомним, в декабре прошлого года Комбинат по благоустройству в качестве эксперимента уложил более 20 квадратных метров плитки
на Гостиных рядах. «Если она окажется нескользкой, то будет в дальнейшем использоваться в городе при укладке тротуаров», сообщили тогда в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Плитку из отходов производит ООО «Республиканский центр переработчиков отходов». В ее производстве используются отходы со всего города, которые идут в переработку на мусоросортировочной станции.
- Идея не новая, такая плитка применяется в других городах, она востребована, она проверена временем. Полимер, песчаный композит, т.е. смесь отходов и песка, либо битого стекла. Мусоросортировочную станцию открыли только в сентябре, поэтому мы только сейчас имеем возможность оценить: какой объем отходов образуется и какой объем поставки сырья может быть. Примерные расчеты показывают, что в месяц мы можем производить 3-3,5 тысячи кв.м. плитки, - рассказал директор ООО «Республиканский центр переработки отходов» Вадим Имидеев.
Фото: Натальи Тумуреевой
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