Молодежная палата горсовета Улан-Удэ присоединилась к акции «Блокадный хлеб»

Акция приурочена к 75-летию Великой Победы и Году памяти и славы



Добровольцы молодежной палаты горсовета Улан-Удэ раздавали горожанам памятки с исторической информацией и символичную блокадную норму хлеба в 125 граммов как напоминание о стойкости и лишениях мирных жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.



Акция приурочена к Году памяти и славы, сообщили в пресс-службе горсовета.



«Люди подходили, интересовались, брали хлеб. Некоторые рассказывали сами о родных – участниках блокады Ленинграда», - говорит Татьяна Мостовская, член Молодежной палаты при Улан-Удэнском горсовете.



«Беречь память о подвигах предков – наш общий долг. Мы безмерно благодарны им за подвиг, за мирное время, в которое живем», - сказал председатель Молодежной палаты Ананда Очиров.



Напомним, блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более трех миллионов человек, к концу блокады осталось лишь 557 700 человек. По последним подсчетам, в блокадном Ленинграде погибло около 1 500 000 горожан. Подавляющее большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода. По Ленинграду было выпущено 150 тыс артиллерийских снарядов. В период блокады было разрушено 5 млн кв метров жилой площади, 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.



Фото: ulan-ude-info.ru



