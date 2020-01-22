Прокуратура развеяла миф о Бурятии, как главном загрязнителе Байкала

Надзорный орган настаивает на обеспечении качественной очистки сточных вод на западном берегу озера



После закрытия Байкальского ЦБК укоренилось мнение о том, что главным загрязнителем Байкала теперь являются Улан-Удэ и населенные пункты Бурятии, расположенные на побережье озера. Миф старательно культивируется официальными лицами соседнего региона и его экологами. С этим часто соглашаются и в самой Бурятии. Однако, как выяснилось, все не так однозначно.



Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура в 2019 году провела проверки исполнения природоохранного законодательства при эксплуатации очистных сооружений, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории: поселки Листвянка, Култук, Залари,города Байкальск и Слюдянка, станция Ангасолка.



В итоге установлено, что качество очистки стоков на всех очистных сооружениях не соответствует предъявляемым требованиям - зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. Очищенные воды не соответствуют нормам санитарно-эпидемиологического законодательства по микробиологическим показателям, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Природоохранная прокуратура предъявила четыре исковых заявления к администрациям городских поселений, на территориях которых расположены очистные сооружения и эксплуатирующим их организациям с требованиями обеспечить санитарную очистку и обезвреживание стоков до установленных нормативов.



Также прокуратура в судебном порядке понуждает организации, допустившие загрязнения водных объектов сбросом недоочищенных сточных вод, компенсировать вред, причиненный водным объектам. Общая сумма ущерба превысила 1,6 млн рублей.



Кроме того, установлено, что очистные сооружения, расположенные в поселке Култук, невозможно реконструировать. Они находятся в аварийном состоянии, основные емкости, системы и узлы сооружений превысили износ.



С учетом этих обстоятельств прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации Култукского городского поселения организовать водоотведение в Култуке путем строительства и ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений, обеспечивающих надлежащую очистку сточных вод.



Все вышеуказанные гражданские дела по искам прокурора находятся на рассмотрении судов. О результатах будет сообщено дополнительно.



Фото: baikalproc.ru

