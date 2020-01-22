В Улан-Удэ задержан подозреваемый в поджоге венка на мемориале Победы

Безработный шестидесятилетний сельский житель оказался пьян, что лишь усугубит его вину



В дежурную часть МВД по Бурятии накануне поступила информация о том, что на Мемориале Победы в Улан-Удэ произошло возгорание венка.



Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого - 60-летнего безработного, ранее не судимого жителя Иволгинского района. В момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в министерстве.



Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ – «Вандализм». Ведется следствие.



Напомним, случаи вандализма на Мемориале Победы случались и ранее. Так, в 2015 году пьяный 24-летний мужчина поджег венки на Мемориале Победы. Он был осужден. В январе 2017 года неизвестные злоумышленники потушили здесь Вечный огонь. Сработала сигнализация, подача газа была перекрыта. В мае 2018 года неизвестные опрокинули бетонные вазоны, установленные вдоль пешеходной дорожки у Мемориала Победы. В результате их действий были разбиты 5 вазонов. Также регистрировались неоднократные факты вандализма на мемориале умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ в мкрн Горького и на мемориале на площади Славы.



Фото: «Номер один»



