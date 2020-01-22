Два землетрясения подряд произошли на Байкале

Подземные толчки были зафиксированы с разницей в пять часов

В акватории Байкала 22 января произошло два землетрясения на границе Иркутской области и Бурятии.

Подземные толчки были зафиксированы с разницей в пять часов, сообщается на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, первый толчок произошел в 6.20 по местному времени. Его магнитуда была оценена в 3,5 балла. Второе землетрясение зарегистрировано в 11.19, и оказалось чуть слабее - 3 балла. Эпицентр находился в центральной части Байкала, между самым крупным островом Ольхон и полуостровом Святой Нос.Фото Номер один