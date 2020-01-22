В Бурятии проведут медицинский эксперимент над стариками

Пожилым людям помогут «частники»

Бурятия станет одним из 18 регионов, где стартует эксперимент по оказанию медпомощи пожилым людям на дому с привлечением частных медорганизаций.



В конце прошлого года было подписано постановление правительства на эту тему. Согласно документу, в 2020-2024 годах частным медицинским организациям предоставлена возможность оказывать медико-социальные услуги людям старше 65 лет за счет бюджетных денег (не средств обязательного медицинского страхования). Об этом сообщает Минтруд.

По словам и.о. министра труда и социальной защиты России Максима Топилина, частные медучреждения вовлечены в эту работу из-за того, что на государственные возложена большая нагрузка. Всего на реализацию эксперимента бюджет выделит на этот год 1,9 млрд рублей помимо предусмотренных на развитие системы долговременного ухода в рамках нацпроекта «Демография».

В эксперименте участвуют 18 регионов, которые включены в этом году в пилотный проект по долговременному уходу за пожилыми людьми и инвалидами - от Москвы до Бурятии.

По словам Топилина, речь идет о выполнении на дому назначенных врачом манипуляций, связанных с исследованиями, наблюдении за состоянием здоровья пациента, содействии в получении лекарств. Медсестра из частной клиники может в том числе обработать пролежни, провести вакцинацию, забрать анализы, записать на прием к врачу.

- Это то, что пожилой человек, функции которого ограничены, не может сделать самостоятельно. Мы говорим о предоставлении медуслуг именно на дому, что особенно важно для жителей сельской местности. И это не замещение той работы, которую государственные медучреждения проводят в рамках обязательного медстрахования, - сказал он.Фото Номер один