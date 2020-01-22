В Бурятии «Лесочек» предотвратил подрыв колонны военной техники

Современные малогабаритные станции помех на марше предотвратили детонирование взрывных устройств



Колонна военной техники совершала марш по горно-лесистым дорогам, где условный противник заранее установил радиоуправляемые фугасы по пути следования. Для защиты военной техники и личного состава специалисты РЭБ на боевые машины установили современные малогабаритные станции помех «Лесочек», что позволило предотвратить детонирование взрывных устройств.



Новая аппаратура РЭБ отличается повышенной мощностью постановки помех, большей эффективной дальностью и способна подавить каналы радиоуправления взрывными устройствами и предотвратить взрывы фугаса при проезде военных автомобилей и бронетехники, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Уникальные возможности малогабаритного генератора помех комплекса «Лесочек» позволяют значительно повысить защиту автомобильной, бронетанковой техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и в местах стоянки. Комплекс высокомобилен и может размещаться на бронетехнике, автомобиле или в рюкзаке.



Фото: пресс-служба ВВО



