В Улан-Удэ отреставрируют «Черный тюльпан» и благоустроят бульвар на ул. Фрунзе

Работы начнутся в мае этого года





20 января завершилось голосование по благоустройству общественных территорий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Улан-Удэ в 2018-2022 гг.». По итогам опроса горожане вывели в лидеры сквер «Ровесникам, ушедшим в бой». Эту территорию выбрали 52% голосовавших, остальные отдали предпочтение бульвару по улице Фрунзе.

- Минимальный перевес по результатам голосования показал, что для жителей города одинаково важны оба объекта. Учитывая выбор горожан и их высокую активность при голосовании, администрацией принято решение благоустроить обе территории, - сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Ремонт начнется в мае. В сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» запланированы наиболее масштабные работы. На всей территории заменят тротуарную плитку, отремонтируют и поставят новое ограждение, приведут в порядок парковую зону, парковку, высадят дополнительно кустарники, оформят и подрежут существующие. Памятник «Черный тюльпан» также нуждается в ремонте. Его отреставрируют, покрасят, заменят облицовочные плиты.В сквере появится дополнительная пешеходная зона с цветниками, в связи с этим проезд между сквером «Ровесникам, ушедшим в бой» и памятником Герою России Алдару Цыденжапову будет закрыт.Помимо этого сейчас рассматривается возможность устройства входных арок и фонтана на территории сквера.На втором объекте - бульваре по ул. Фрунзе, за который также проголосовали горожане, появятся зоны отдыха, новая детская игровая площадка, тротуары с брусчатым покрытием. Предусмотрено озеленение с летним водопроводом.- Жители соседних домов активно участвуют в этом проекте. По предложению инициативной группы жильцов частично изменен дизайн-проект благоустройства, - сказали в Комитете городского хозяйства.Сейчас дорабатывается проектно-сметная документация на оба объекта, в том числе с учетом требований безбарьерной среды.По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустройство ведется по двум направлениям – дворовые и общественные территории. Всего на эти цели в 2019 году было выделено 155 млн рублей. В Улан-Удэ было благоустроено 37 дворов. Проведены масштабные работы по реконструкции двух общественных территорий - площади Славы и сквера «Кристалл» в мкрн Стеклозавод.В этом году на реализацию программы выделят более 140 млн рублей на ремонт 50 улан-удэнских дворов и две общественные территории, которые выбрали горожане.Фото: мэрия Улан-Удэ