В Бурятском театре оперы и балета выступит звезда из Москвы

Екатерина Первушина, прима-балерина «Кремлевского балета», исполнит главную партию в балете «Жизель»



В Бурятском театре оперы и балета 31 января, после долгого перерыва, покажут балет «Жизель», главную партию в котором исполнит приглашенная солистка, прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина, сообщили в минкультуре республики.



Солистка уже известна бурятскому зрителю: весной прошедшего года она была награждена гран-при I Евразийского российско-японского конкурса артистов балета, проходившего в Улан-Удэ с 28 апреля по 5 мая 2019 года. А в ноябре Екатерина и солист Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Юрий Выборнов стали первой приглашенной балетной парой, исполнившей главные партии в балете «Красавица Ангара».



Тогда солистка поделилась своими впечатлениями на своей личной странице в Instagram: «Для нас это был незабываемый опыт! <…> Я очень счастлива, что мой репертуар пополнился таким красочным балетом, такой редкой партией! Бурятский театр стал для меня отдельной страницей в жизни, подаривший мне гран-при и Красавицу Ангару. Надеюсь, что на этом наши творческие встречи не закончатся!».



В постановке балета на музыку Адольфа Адана, осуществленной заслуженной артисткой РСФСР Ксенией Тер-Степановой для Бурятского театра оперы и балета в 2012 году, Екатерина Первушина исполнит партию Жизели. Ее партнером станет солист балетной труппы БГАТОиБ, недавно вернувшийся из турне по США, Михаил Овчаров.



Фото: пресс-служба БГАТОиБ



