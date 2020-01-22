Онокодиспансер в Улан-Удэ откроется в 2021 году

Управление капстроительства опровергло пропажу дорогостоящего оборудования





Недавно в республиканских СМИ прошла информация об исчезновении закупленного для онкодиспансера в Улан-Удэ оборудования на сумму свыше 96 млн. рублей, приемка которого проходила по Скайпу. Эти слухи опроверг глава Бурятии, а управление капитального строительства дало разъяснения на месте стройки.

В конце 2017 года финансирование объекта возобновили. В феврале 2018 года глава Бурятии подписал соглашение с министерством здравоохранения России о выделении до 2020 года из федерального бюджета 2,7 млрд. рублей на окончание реконструкции объекта. Строительство возобновилось с 12 сентября 2019 года – начало работ затянулось из-за многочисленных судебных тяжб среди потенциальных исполнителей контракта. Не допущенная к торгам компания «Стройинком» требовала признать заключенный контракт недействительным, на ее сторону также встали антимонопольщики.







- Медоборудование приобретено, оно хранится сейчас не в онкоцентре. Это связано с затянувшейся стройкой диспансера: в строящихся на протяжении семи лет помещениях - грибок. В связи с этим затянулся срок ввода в эксплуатацию помещений, оборудование выставить было некуда, - пояснил глава Бурятии во время прямого эфира, когда ему был задан вопрос о судьбе дорогостоящих покупок.





По его словам, оборудование купили задолго до завершения строительно-монтажных работ, чтобы освоить федеральные деньги в срок. Если бы УКС не освоил 1,6 млрд. рублей, выделенные на строительство, эти деньги вернулись бы обратно в федеральный бюджет.





Лариса Ситник, «Номер один»

Фото: «Номер один»

Республиканский онкологический диспансер в Улан-Удэ начали строить в августе 2011 года. В мае 2013 года было готово здание лучевой конформной терапии на 85 пациентов в смену. Однако из-за приостановки федерального финансирования в 2014 году строительство поликлиники не закончили и здание законсервировали.- Сейчас работа на объекте кипит, все идет в нормальном режиме. Здание будет пятиэтажное с подвалом на 150 коек общей площадью 18 тыс. кв.м. В здании запроектированы приёмное отделение, лаборатории, гардеробы сотрудников центра, помещения хранения оборудования и лекарств, центральное стерилизационное отделение, пять палатных отделений по 30 коек, операционный блок на восемь операционных, палаты интенсивной терапии и реанимации. Ежедневно здесь трудятся 80 человек, всего на строительстве задействованы около 200 строителей, - рассказал журналистам на месте строительства онкологического диспансера и.о. начальника управления капитального строительства Владимир Имеков.Сейчас на объекте выполнен демонтаж существующей кровли корпуса здания, завершается устройство стропильной крыши со скатной кровлей и утепление чердачного перекрытия, возводятся перегородки на этажах, монтируются магистральные инженерные сети в подвале, идет прокладка транзитных электрических сетей. Полностью завершен монтаж индивидуального теплового пункта, прокладка стояков системы отопления, установка радиаторов. В конце декабря был заключен договор на теплоснабжение объекта и произведён запуск системы отопления по временной схеме.В декабре 2019 года Управление капитального строительства Бурятии заключило государственный контракт с поставщиком ООО «Промедис» на поставку и монтаж оборудования для онкодиспансера. Сумма контракта составила более 96 млн рублей. В СМИ всплыла информация о том, что деньги исполнитель получил, но оборудование не поступило. При этом представитель УКСа расписался в приемке. Общественность Бурятии этот факт взбудоражил, а прокуратура начала проверку.Владимир Имеков также заверил журналистов, что медоборудование находится в Улан-Удэ и разъяснил, почему оно было закуплено до ввода здания в эксплуатацию, а также, как происходила покупка техники через Скайп.- Да, перед отправкой оборудования в Улан-Удэ мы посмотрели его по «Скайпу», чтобы убедиться, что нам отправляют именно то, что нам нужно – это нормальная практика. После, когда оборудование уже пришло в Улан-Удэ, наши специалисты проводили приемку, и убедились еще раз. Оно соответствует всем техническим параметрам, техзаданию и медицинскому заданию, которое готовил минздрав и согласовывал его с врачами, - рассказал Владимир Имеков.- Сейчас мы закупили оборудование на 254 миллиона и на 96 миллионов рублей. Деньги на его покупку были выделены на 2019 год, и мы не могли их не освоить, в противном случае, нам необходимо было бы вернуть деньги обратно в федеральный бюджет. Но и привезти сюда, в онкологический стационар дорогостоящее оборудование мы тоже не можем, вы видите сами, полным ходом идет стройка. Поэтому в данный момент оно находится на хранении у генподрядчика. 27 декабря заключен договор безвозмездного ответственного хранения, - сообщил и.о. начальника УКСа.Сметная стоимость строительства составляет 3,4 млрд. рублей, в том числе оборудования на сумму 1,6 млрд. рублей. Предполагается закупить медтехнику на сумму 977,8 млн. рублей, мебель на сумму 457,2 млн. рублей.Окончание строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь 2020, ввод в эксплуатацию должен произойти в марте 2021 г.