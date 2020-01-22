«Я/Мы Галина Бурчевская». «Я/Мы Максим Удовиченко»

В прошлом году на дорогах Бурятии погибли девять детей



В 2019 году на дорогах Бурятии произошло 175 ДТП с участием детей. В результате этих происшествий погибли девять несовершеннолетних, 193 ребенка получили травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканском МВД.



Как показал анализ, 47,7% от общего количества происшествий с несовершеннолетними приходится на ДТП с участием детей-пассажиров. В результате 83 аварий ранены 94 ребенка, пятеро несовершеннолетних погибли. Самые распространенные виды ДТП, в результате которых дети получают травмы – столкновения (44 факта) и опрокидывания (24 факта) транспортных средств.



Основными причинами происшествий с несовершеннолетними пассажирами стали: несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости движения и нарушение правил расположения транспортных средств (по 14 ДТП). Из-за неправильного выбора дистанции произошло 11 аварий, по причине выезда на полосу встречного движения зарегистрировано 8 ДТП. Сопутствующим нарушением в 13 происшествиях явилось управление автомобилем гражданином, не имеющим соответствующего права.



Вторую по значимости группу ДТП с участием детей составили аварии, связанные с наездами на юных пешеходов. В 2019 году произошло 72 наезда на несовершеннолетних, в которых 74 ребенка травмированы, один погиб.



Тридцать четыре наезда на юных пешеходов зарегистрированы на пешеходных переходах. Отмечен рост числа ДТП, совершенных по неосторожности самих детей (с 19 до 28). При этом, самыми распространенными видами нарушения стали: переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка) - 9 ДТП; переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода - 5 ДТП; неожиданный выход из-за транспортного средства (4 ДТП).



Отметим также, каждое седьмое ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло в темное время суток, при этом в 90% на одежде детей отсутствовали светоотражатели. Со стороны водителей основной причиной подобных ДТП явилось нарушение правил проезда пешеходных переходов (30 ДТП).



В 14 дорожных авариях дети пострадали, будучи велосипедистами. Управляющие мототранспортом подростки совершили 8 ДТП, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 7 несовершеннолетних, один погиб.







Резонанс вокруг трагического ДТП возник из-за высокой должности владельца джипа, а также из-за того, что машина, сбившая подростка, скрылась с места происшествия. Между тем, удручает вся печальная статистика с «детскими» ДТП и то, что чаще всего о них извещается очень коротко в рубрике «Происшествия». Общественное мнение не бурлит, с пикетами на улицы никто не выходит. А ведь и здесь нужно бить в набат – девять детских жизней и почти две сотни травмированных юных граждан республики. И все это, по большей части, по вине взрослых людей, пусть не при высоких должностях, но вполне дееспособных и зрелых.



Не пора ли в Бурятии запускать свою версию известного лозунга «Я/Мы Галина Бурчевская»? Или «Я/Мы Максим Удовиченко».



Фото: pixabay.com В 2019 году на дорогах Бурятии произошло 175 ДТП с участием детей. В результате этих происшествий погибли девять несовершеннолетних, 193 ребенка получили травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканском МВД.Как показал анализ, 47,7% от общего количества происшествий с несовершеннолетними приходится на ДТП с участием детей-пассажиров. В результате 83 аварий ранены 94 ребенка, пятеро несовершеннолетних погибли. Самые распространенные виды ДТП, в результате которых дети получают травмы – столкновения (44 факта) и опрокидывания (24 факта) транспортных средств.Основными причинами происшествий с несовершеннолетними пассажирами стали: несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости движения и нарушение правил расположения транспортных средств (по 14 ДТП). Из-за неправильного выбора дистанции произошло 11 аварий, по причине выезда на полосу встречного движения зарегистрировано 8 ДТП. Сопутствующим нарушением в 13 происшествиях явилось управление автомобилем гражданином, не имеющим соответствующего права.Вторую по значимости группу ДТП с участием детей составили аварии, связанные с наездами на юных пешеходов. В 2019 году произошло 72 наезда на несовершеннолетних, в которых 74 ребенка травмированы, один погиб.Тридцать четыре наезда на юных пешеходов зарегистрированы на пешеходных переходах. Отмечен рост числа ДТП, совершенных по неосторожности самих детей (с 19 до 28). При этом, самыми распространенными видами нарушения стали: переход через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка) - 9 ДТП; переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо при наличии в непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода - 5 ДТП; неожиданный выход из-за транспортного средства (4 ДТП).Отметим также, каждое седьмое ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода произошло в темное время суток, при этом в 90% на одежде детей отсутствовали светоотражатели. Со стороны водителей основной причиной подобных ДТП явилось нарушение правил проезда пешеходных переходов (30 ДТП).В 14 дорожных авариях дети пострадали, будучи велосипедистами. Управляющие мототранспортом подростки совершили 8 ДТП, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 7 несовершеннолетних, один погиб. Напомним , нынешний год начался с самого резонансного ДТП с гибелью подростка - 5 января недалеко от села Батурино джип вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся с места ДТП. Спустя пять часов в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, который заявил, что он был за рулем внедорожника в момент ДТП. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяет и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.Резонанс вокруг трагического ДТП возник из-за высокой должности владельца джипа, а также из-за того, что машина, сбившая подростка, скрылась с места происшествия. Между тем, удручает вся печальная статистика с «детскими» ДТП и то, что чаще всего о них извещается очень коротко в рубрике «Происшествия». Общественное мнение не бурлит, с пикетами на улицы никто не выходит. А ведь и здесь нужно бить в набат – девять детских жизней и почти две сотни травмированных юных граждан республики. И все это, по большей части, по вине взрослых людей, пусть не при высоких должностях, но вполне дееспособных и зрелых.Не пора ли в Бурятии запускать свою версию известного лозунга «Я/Мы Галина Бурчевская»? Или «Я/Мы Максим Удовиченко». Помните историю первоклассника , сбитого лихачем и пролежавшего семь лет в постели, но сохранившего доброту и светлый характер до самой смерти? И развешивать эти плакаты вдоль опасных дорог и трасс вместо аморфных призывов «соблюдать» правила ПДД, скоростной режим или нечто подобное. На кого эти призывы рассчитаны?..Фото: pixabay.com