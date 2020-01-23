В текущем году на ВСЖД обновится парк тепловозов

Новые локомотивы получит станция Улан-Удэ



В 2020 году по инвестиционной программе обновления локомотивного парка Восточно-Сибирской дирекции тяги на дорогу ожидается поступление 46 новых локомотивов: 40 тепловозов ТЭМ-18ДМ и 6 тепловозов ТЭМ14, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Техника будет распределена по следующим станциям Восточно-Сибирской железной дороги: Иркутск, Улан-Удэ, Тайшет и Вихоревка.



Локомотивы ТЭМ-18ДМ оборудованы новой, увеличенной в размерах, кабиной машиниста, а также более совершенным и экономичным дизелем.

Тепловоз ТЭМ18ДМ является модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 - одного из самых распространенных на сети железных дорог России. Модернизация этого тепловоза предусматривает в первую очередь установку более мощного дизель-генератора, позволяющего при одинаковом объеме работ снизить удельный эффективный расход топлива.



Кабина локомотива оборудована системой микроклимата, которая обеспечивает комфортные условия работы локомотивной бригады. Все это позволяет обеспечить дополнительную экономию топлива, снижение расходов на ремонт и техническое обслуживание локомотива, а также улучшение условий труда локомотивных бригад



Двухдизельный односекционный маневровый тепловоз ТЭМ14 создан на базе тепловоза ТЭМ7А, предназначен для маневровой, горочной работы на станциях и легкой магистральной работы. Концепция двухдизельного тепловоза основана на максимально эффективном использовании полезной мощности в зависимости от выполняемой работы для экономии топлива и снижения вредных выбросов в атмосферу.



Кабина тепловоза обеспечивает комфортные условия работы машиниста, наличие системы видеонаблюдения расширяет возможности визуального контроля обстановки при работе. Экономия топлива тепловоза ТЭМ14 при его эксплуатации составляет 20%.



Напомним, в 2019 году на дорогу поступили 20 локомотивов ТЭМ-18ДМ.



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