В Улан-Удэ капремонт «спустят» с крыш в подвалы

Депутаты горсовета предложили выполнить дополнительные работы по программе капремонта



В Улан-Удэ по инициативе депутатов горсовета в 2021 году возможно дополнительно выделить около 300 млн рублей со счетов Фонда капитального ремонта на проведение дополнительных работ и комплексного ремонта там, где это необходимо, сообщили в пресс-службе горсовета



«Например, можно будет ремонтировать не только крыши, но и подвалы, фундаменты, системы горячего и холодного водоснабжения. В тех же домах, которые запланированы на 2021 год. Надо определить, что нужно сделать», - пояснил председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



К работе подключатся и районные администрации города Улан-Удэ.



На заседании Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета о капитальном ремонте многоквартирных домов в Улан-Удэ в 2020 и 2021 годах рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Тимур Цыренжапов.



В этом году капремонт будет сделан в 157 многоквартирных домах на сумму 528 млн рублей по 309 видам работ. На 2021 году будет предусмотрено 511 видов работ в 367 многоквартирных домах.



В 2019 году капремонт завершен в 333 многоквартирных домах. Эта цифра сопоставима с пятилетним выполнением республиканской программы капремонта, т.к. всего за пять лет деятельности фонда, с 2014 по 2018 год, капитально отремонтировано 360 многоквартирных домов. На это было направлено 600 млн рублей. В 2019 году вложения составили 754 млн рублей.



Фото: ulan-ude-info.ru





