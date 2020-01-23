В Бурятии прокуратура проверила проверяющих

В работе Роспотребнадзора найдены нарушения





Прокуратура Бурятии в ходе проверки выявила факты нарушения антикоррупционного законодательства в работе Управления Роспотребнадзора по РБ.

«Проверкой установлено, что на протяжении двух лет комиссией Управления Роспотребнадзора по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов проводились заседания без привлечения в установленном порядке представителей научных организаций и образовательных учреждений. Не в полной мере освещалась на ведомственном сайте информация о работе комиссии – не указывались основания для проведения заседаний, решения, принятые комиссией», рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, вопреки закону в отдельных случаях комиссией рассматривалась возможность трудоустройства бывших работников в организации, контрольные функции в отношении которых данные работники не выполняли.Также выявлены факты предоставления неполных сведений о действующих банковских счетах работниками управления.По результатам рассмотрения представления прокурора ведомством приняты меры к изменению состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта, актуализации информации на официальном сайте. К дисциплинарной ответственности привлечены трое госслужащих.Фото: «Номер один»