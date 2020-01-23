В Бурятии обнаружили подпольную выпечку хлеба

Владелица закрытой ранее пекарни подверглась уголовному наказанию





В Бурятии владелицу хлебопекарни из села Гремячинск Прибайкальского района привлекли к уголовной ответственности за неисполнение судебного решения о приостановке работы, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Ранее в отношении предпринимательницы было возбуждено исполнительное производство, обязывающее ее устранить в хлебопекарне нарушения требований законодательства при производстве хлеба, мучных изделий, тортов и пирожных. Речь идет о разработке и внедрении процедуры обеспечения безопасности в процессе производства пищевой продукции, получении санитарно-эпидемиологического заключения на источник водоснабжения, оборудовании производственного цеха пекарни системой механической вентиляции, а также раковинами для мытья рук и устройствами для вытирания и сушки и т.д.



Требованием другого исполнительного документа директору общества с ограниченной ответственностью запрещалось эксплуатировать хлебопекарню, магазин и склад до получения разрешения на ввод их в эксплуатацию. В целях исполнения судебного решения судебный пристав опечатал объекты, директор хлебопекарни предупрежден об уголовной ответственности.



Однако вопреки судебному решению владелица возобновила работу пекарни в ночное время. Вместо того, чтобы устранять имеющиеся нарушения, должница занималась производством продукции и реализацией в магазинах Гремячинска и Турки.



Эти факты выявились в ходе проверки судебным приставом надлежащего исполнения судебного решения и стали основанием для возбуждения органами дознания службы уголовного дела по статье 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда).



После апелляционной жалобы на приговор мирового судьи Прибайкальского района о назначении виновной наказания в виде штрафа в размере 80 тыс рублей, апелляционная инстанция уменьшила сумму штрафа до 50 тыс рублей с учетом смягчающих обстоятельств.



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