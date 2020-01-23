Новый коронавирус из КНР уже у границ России в провинции Хэйлунцзян

В Бурятии управление Роспортебнадзора рекомендует воздержаться от поездок в город Ухань и усиливает контроль в пунктах пропуска



В Бурятии республиканское управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам заранее планировать свои поездки в Китай и при посещении КНР воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации с новым коронавирусом.



Как сообщили в управлении, им приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Бурятии. В частности, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; приняты меры по обучению медицинского персонала.



Между тем, по новым данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек. Об этом проинформировал в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает



Ранее газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на официальные данные проинформировала о 554 случаях в 27 регионах страны. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс человек, все они помещены на карантин.



Согласно опубликованной статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии. Первый случай был выявлен на территории граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян. В Пекине число инфицированных возросло еще на четыре человека, до 14 жителей.



На втором месте среди регионов по числу заболевших коронавирусом - южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города центрального подчинения Чунцин и Тяньцзинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хэнань и Сычуань. Администрация южного острова Хайнань тоже объявила о регистрации четырех инфицированных, три из которых - жители Уханя.



Правительство КНР ввело повышенные меры для предотвращения начинающейся эпидемии, поддерживая активные контакты для борьбы с ней со Всемирной организацией здравоохранения, Россией и прочими государствами. Как уточнили власти, борьба с распространением пневмонии находится на "максимально критическом этапе". По утверждению специалистов, вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем, однако первоисточником, судя по анализу компетентных госорганов, стали дикие животные.



Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему). Выявлены симптомы, напоминающие пневмонию, в Сингапуре и на Филиппинах.



Фото: egov-buryatia.ru В Бурятии республиканское управление Роспотребнадзора рекомендовало гражданам заранее планировать свои поездки в Китай и при посещении КНР воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации с новым коронавирусом.Как сообщили в управлении, им приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Бурятии. В частности, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; приняты меры по обучению медицинского персонала.Между тем, по новым данным, число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае превысило 570 человек. Об этом проинформировал в четверг Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, сообщает ТАСС Ранее газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на официальные данные проинформировала о 554 случаях в 27 регионах страны. Погибли 17 жителей. По уточненным данным, 95 инфицированных находятся в критическом состоянии. В тесном контакте с заболевшими находились более 5,8 тыс человек, все они помещены на карантин.Согласно опубликованной статистике, большинство заболевших зарегистрированы в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, откуда началось распространение эпидемии.. В Пекине число инфицированных возросло еще на четыре человека, до 14 жителей.На втором месте среди регионов по числу заболевших коронавирусом - южная провинция Гуандун, за ней следуют провинция Чжэцзян, Шанхай, города центрального подчинения Чунцин и Тяньцзинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хэнань и Сычуань. Администрация южного острова Хайнань тоже объявила о регистрации четырех инфицированных, три из которых - жители Уханя.Правительство КНР ввело повышенные меры для предотвращения начинающейся эпидемии, поддерживая активные контакты для борьбы с ней со Всемирной организацией здравоохранения, Россией и прочими государствами. Как уточнили власти, борьба с распространением пневмонии находится на "максимально критическом этапе". По утверждению специалистов, вирус с инкубационным периодом в две недели распространяется прежде всего воздушно-капельным путем, однако первоисточником, судя по анализу компетентных госорганов, стали дикие животные.Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах - Таиланде (три случая), Республике Корея, США и Японии (по одному заболевшему). Выявлены симптомы, напоминающие пневмонию, в Сингапуре и на Филиппинах.Фото: egov-buryatia.ru