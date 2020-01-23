Для стоянок в центре Улан-Удэ ввели новые правила

Изменения коснулись площади Советов, где в основном паркуются автомашины чиновников



Для повышения безопасности и улучшения организации дорожного движения на главной площади Улан-Удэ изменена схема дорожного движения, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



Нововведения большей частью касаются стоянок автотранспорта на площади Советов, где паркуются в основном машины чиновников.



«Начнем изменения с себя. Предупреждаем, что за нарушение правил парковки могут быть штрафы уже в начале февраля, поскольку изменения вступили в силу. Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения», - отметили в Комитете по транспорту.



Изменения заключаются в следующем:



- на проезде возле здания правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ (ул. Ленина,54) запрещена стоянка транспортных средств на проезжей части со стороны ул. Сухэ-Батора в направлении ул. Ербанова (с левой стороны);



- на участке улицы Коммунистическая (со стороны ул. Сухэ-Батора в направлении ул. Ербанова (с правой стороны) разрешена парковка автомобилей на проезжей части;



- изменена схема направления движения по полосам на участке улицы Ленина (от ул. Ербанова до ул. Сухэ-Батора).



Фото: ulan-ude-info.ru

