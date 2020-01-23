Группа компаний «Новотранс» пополнила бюджет Бурятии на 1,6 млрд рублей

Благотворительный фонд группы помогает детдому «Журавшка» и певцу Лудубу Очирову



Налоговые отчисления группы компаний «Новотранс» в бюджет Бурятии в 2018-2019 годах составили более 1,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



АО ХК «Новотранс» стало налоговым резидентом Бурятии в 2018 году. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров и глава Бурятии Алексей Цыденов подписали в феврале того же года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.



«Сотрудничество с холдингом «Новотранс» поможет решить задачи по созданию благоприятных условий для роста экономического потенциала республики, обеспечению свободного перемещения товаров и услуг, повышению качества обслуживания населения. Появление столь значимого налогоплательщика в Бурятии — это результат проводимой правительством налоговой политики и работы с инвесторами. В 2017 году был принят республиканский закон о предоставлении льготы по налогу на движимое имущество в отношении железнодорожного подвижного состава. Закон, в частности, направлен на привлечение в регион крупных компаний-операторов. Мы продолжим работу по созданию благоприятного инвестиционного климата и увеличению доходов бюджета. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с холдингом «Новотранс», — заявил Алексей Цыденов.



В Бурятии «Новотранс» реализует и ряд социальных проектов. Так, благотворительный фонд «Новостранс-5П» оказывает поддержку детям, находящимся на лечении в детском доме-интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии «Журавушка» (Улан-Удэ). В августе 2019 года фонд перечислил средства на оборудование игровой и спортивной площадки на территории детского дома травмобезопасным покрытием. Ранее ребятам были переданы ноутбуки со специализированными обучающими программами.



Кроме того, в рамках программы «Восходящая звезда» благотворительный фонд «Новостранс-5П» оказывает помощь в лечении и творческом развитии бурятскому певцу и композитору Лудубу Очирову.



Фото: egov-buryatia.ru



