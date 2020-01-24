В Бурятии в столовой техникума овощи хранились вместе с мусором

Проверка учебного заведения выявила множество нарушений





Прокуратура Бурятии проверила выполнение закона о защите прав детей-сирот в работе Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий.

«Выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания детей-сирот. В горячем цехе столовой отсутствовало холодильное оборудование, в помещении склада для хранения овощей содержались твердые бытовые отходы, один из работников столовой не прошел исследование на наличие возбудителей кишечных инфекций», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.Кроме того, в учреждении отсутствовала инструкция о порядке действии на случай возникновения пожара, не проводились тренировочные эвакуации.Директору образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.За нарушение санитарно эпидемиологических требований к организации питания и нарушение требований пожарной безопасности руководитель техникума привлечен к административной ответственности и оштрафован.Фото: «Номер один»