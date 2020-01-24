В Бурятии сохранят доплаты за приемных подростков

Эта мера социальной поддержки признана эффективной





В повестку очередной сессии Хурала Бурятии внесен законопроект, которым предлагается сохранить ежемесячную доплату приемным родителям, взявшим в семью ребенка в возрасте от 10 до 18 лет. Речь идет о выплате в размере 10 тысяч рублей, которая добавляется к общему размеру вознаграждения, сообщили в пресс-службе парламента.

Напомним, Хурал впервые утвердил эти выплаты в 2018 году, чтобы обеспечить семейное устройство подростков. Ведь не секрет, что усыновители предпочитали брать, как правило, маленьких детей. Нововведение оказалось успешным: за один год 156 семей приняли на воспитание 220 подростков.Однако законодательная норма о ежемесячной доплате действовала лишь до 31 декабря 2019 года. Министерство социальной защиты выступило с законодательной инициативой - не ограничивать выплату доплаты какими-либо сроками.Как отметили в пресс-службе парламента, расходы на содержание ребенка в государственных учреждениях в два раза превышают расходы на содержание ребенка в приемной семье.Фото: pixabay.com