Таможенники Бурятии и Монголии дружат фотографиями

Почти 2300 снимков грузового транспорта направлено и получено ими в рамках обмена информацией



Почти 2300 снимков грузового транспорта с инспекционно-досмотровых комплексов, направлено и получено в рамках обмена информацией Бурятской таможни с монгольскими коллегами. Такое сотрудничество предусмотрено соглашением об обмене информацией между ФТС Россией и главным таможенным управлением Монголии, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Обмен информацией позволяет значительно сократить время проведения таможенного контроля большегрузных машин; оперативно реагировать на правонарушения, связанные с недекларированием или недостоверным декларированием товара; ускоряет прохождение товаров через российско-монгольскую границу, исключая проведение двойных таможенных досмотров и осмотров с применением досмотровых комплексов.



Сегодня обмен снимками осуществляется в рабочем режиме, но чтобы достичь этого, была проведена большая работа: организована стажировка монгольских таможенников на таможенном посту МАПП Кяхта Бурятской таможни, решены технические вопросы, позволяющие осуществлять обмен этими снимками, унифицировано программное обеспечение.



По словам Андрея Полетаева, начальника Бурятской таможни, эффективный таможенный контроль невозможен без совместных усилий таможенных органов разных стран. В регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления и Бурятской таможни одним из геополитических и стратегических партнеров России является Монголия. Обмен таможенной информацией позволяет тщательнее отслеживать товарные потоки, пересекающие границу, в том числе транзитные товары. Все это повышает эффективность таможенного контроля и достоверность таможенного декларирования товаров и транспортных средств, а также экономит финансовые затраты и время участников внешнеэкономической деятельности.



Соглашение об обмене информацией, полученной в результате использования инспекционного-досмотровых комплексов в целях эффективности таможенного контроля подписано руководителями таможенных служб Монголии в Уфе 4 июля 2015 года.



Фото: Бурятская таможня





