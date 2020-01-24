Индийская сеть госпиталей «Меданта» открыла компанию в Улан-Удэ

Глава Бурятии провел в Дели рабочие встречи с руководством «Меданты» и сети отелей ITC Hotels





Индийская сеть многопрофильных госпиталей «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ. После определения площадки компания планирует строительство собственного отдельного корпуса. По предварительным расчетам сумма инвестиций в республику индийскими компаниями составит минимум 500 млн рублей.Кроме того, в течение ближайшего месяца врачи из Бурятии будут направлены на стажировку в Индию для обмена опытом и обучения.Это стало известно в ходе встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с сооснователем «Меданты» господином Сунилом Сачдевой. Встреча состоялась в четверг, 23 января, в Дели, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.Встреча стала продолжением индийской бизнес-миссии во Владивосток в августе 2019 года и последующих переговоров в рамках пятого Восточного экономического форума в сентябре, после которых представители индийской сети госпиталей приехали в Улан-Удэ для ознакомления с возможностями сотрудничества в сфере здравоохранения. Тогда стороны обсудили возможность строительства трех гемодиализных центров в районах республики, инвестиции в модернизацию оборудования онкологического диспансера, инвестиции в офтальмологию и продвижение на рынке Индии экспресс-гемотестов для выявления инсульта и других повреждений мозга. Эта работа ведется правительством Бурятии в рамках достигнутых договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендой Моди по укреплению экономических взаимоотношений между странами.На встрече в Дели Алексей Цыденов и господин Сунил Сачдева договорились о сотрудничестве в сфере офтальмологии и о создании отделения гемодиализа. В делегацию Бурятии для поездки в Индию также вошли министр по инвестициям Дарья Архинчеева, главный врач Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Евгения Лудупова, руководство Клинического онкологического диспансера и компании «ДРД», чьи разработки экспресс-гемотестов ранее заинтересовали индийскую сторону.Представители Бурятии посетили с экскурсией клинические отделения госпиталя «Меданта», ознакомились с этапами лечебного процесса в онкологическом отделении – от госпитализации до дневного стационара и постреабилитации и обсудили, в каких направлениях выстроить долгосрочное сотрудничество и обмен опытом между практикующими медиками.Кроме того, в Дели Алексей Цыденов провел встречу с руководством второй по величине гостиничной сети в Индии ITC Hotels. Здесь делегация Бурятии презентовала туристический потенциал республики, в том числе, особую экономическую зону туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». Туризм на Байкале вызвал интерес у индийских инвесторов, они выразили намерение приехать в Бурятию с ответным визитом и ознакомиться с участками турзоны.Фото: egov-buryatia.ru