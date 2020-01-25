Свалка в Вахмистрово: что делать с постоянными пожарами?

Мы выясняли, как можно предотвратить возгорания на мусорном полигоне



Регулярно загорающийся мусорный полигон в п. Вахмистрово будет гореть и дальше, если не сократить поступление туда легковоспламеняющейся бумаги и полиэтиленовых пакетов и не снизить выработку метана из пищевых отходов, считают эксперты. Однако решение может быть только системным - закрытие полигона в нынешнем его виде либо кардинальное изменение психологии потребителей.



Давняя проблема



Всю рождественскую неделю на мусорном полигоне возле поселка Вахмистрово горели отходы. Ситуация разворачивалась уже традиционным образом. Отходы начали гореть во время затяжных праздников. Естественно, никому до этого не было дела, пока жители 113-го квартала не начали жаловаться на удушливый дым, тянущийся со свалки.



Далее городские власти начали массовую отсыпку откосов переполненного полигона песком, чтобы изолировать очаги возгорания от кислорода. За несколько дней активного пожаротушения пожары в основном ликвидировали, но проблема в целом так и не была решена. Ведь для окончательного решения мусорного вопроса необходимо изменить подходы к эксплуатации полигона. Ведь пожары возникают несколько раз в год. А административные меры, которые ранее применялись, абсолютно не помогают.



Так, весной лишился поста глава комитета по городскому хозяйству Константин Мошковский по причине ежегодных пожаров на полигоне.



- Поступление на полигон пластика и бумаги, создающих легковоспламеняющуюся массу, продолжается в огромных количествах. Хотя имеются решения, что большую часть отходов региональный «мусорный» оператор должен сортировать на двух своих городских станциях, - говорит член Общественной палаты РБ, эколог Евгений Кислов. - И лишь остающиеся непереработанными фракции, а это 20-40% от объема, могут и дальше поступать на полигон.



Гладко было на бумаге



Между тем объемы попадания на свалку легковоспламеняющихся отходов можно уменьшить, если увеличить сбор населением макулатуры. Сегодня в Улан-Удэ работают множество небольших частных организаций, которые забирают у предприятий и из офисов использованную бумагу. Речь идет, прежде всего, о бумаге формата А4, применяемой для документооборота. Также берут газеты и журналы, главное - чтобы все было отсортировано. Правда, цена закупок невысока - три рубля за килограмм, но при больших объемах, особенно когда покупатели сами приезжают и забирают ее, это имеет определенный экономический смысл. Не говоря уже о том, что многие испытывают удовлетворение, когда знают, что бумага пойдет не в качестве топлива для мусорных пожаров, а на переработку.



Сами переработчики вторсырья говорят, что готовы забирать макулатуру и у населения, если только люди накопят необходимые и отсортированные объемы. И рекомендуют не выбрасывать в мусорные пакеты использованную офисную, газетную и журнальную бумагу, а складировать ее для последующей переработки. Тем не менее не все эксперты согласны с тем, что само население сможет уменьшить риски пожаров. Так, улан-удэнский эколог Владимир Белоголовов считает, что сбор макулатуры в Улан-Удэ можно увеличить лишь до определенного предела.



- Дальше все упрется в возможности и желание Селенгинского ЦКК перерабатывать макулатуру, - говорит он. - Другие же источники переработки вторсырья находятся за пределами региона, что приводит к удорожанию его поставок.



Уповать на совесть?



Эксперты омечают, что свалка в Вахмистрово горит не только за счет бумаги и картона, вспыхивает также образующийся под слоем мусора свалочный газ (метан) - продукт гниения растительных остатков пищи. Что делать с этим, никто не знает. Между тем установлено, что владельцы улан-удэнских благоустроенных квартир - главные поставщики пищевых отходов на полигон.



Из частного сектора такие отбросы на свалку практически не поступают.



- Все мои соседи зимой и летом сортируют пищевые остатки и складывают их в компостные ямы для получения удобрений, - говорит Сергей, владелец частного дома на Левом Берегу. - Бумагу и картон мы сжигаем в печке, и мусора образуется не так много.



Экологическое сознание демонстрируют и пенсионеры-дачники. Многие из них складируют пищевые отходы на балконах, замораживая в мешках, а затем вывозят их весной на участки. Выходит гораздо дешевле, чем покупать дорожающие навоз и землю для выращивания овощей. И свалочного газа на свалке в Вахмистрово образуется меньше.



- Горожанам по силам уменьшить количество отходов, попадающих на свалки, если вопросы экологии каждый будет решать на индивидуальном уровне, снижая потребление того же пластика и сортируя и утилизируя отходы в меру своих возможностей, - отмечает ученый Евгений Кислов.



Как отмечает эколог Владимир Белоголовов, правительство России в ближайшие годы планирует ликвидировать большинство мусорных полигонов в стране через создание системы сортировки и утилизации мусора. Этому могут помочь распространение экологического сознания и снижение потребления товаров и услуг, избыточно загрязняющих окружающую среду, прежде всего, пластика. Который хотя и перерабатывается, но объемы его настолько велики, что других способов утилизации, кроме как через процесс высокотемпературного сжигания, пока не существует.



Для Бурятии, где и так в воздух в период отопительного сезона попадает большое количество вредных взвешенных веществ, это не вариант. Остается только уменьшать его поступление на полигон, разумеется, по мере наших возможностей.



Дмитрий Родионов, «Номер один».