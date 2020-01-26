Как доживают свой век одинокие или заболевшие деменцией старики в Бурятии

Сегодня в государственных стационарных учреждениях проживает 2300 пожилых граждан и инвалидов



В России сдавать родителей в дома престарелых до сих пор считается делом стыдным. Такие поступки не афишируют, предпочитая скрывать. На самом деле юридически понятия дом престарелых в России не существует. Соответственно, нет нормативной базы, по которой эти объекты можно классифицировать и оценивать. Но есть варианты.



От государства



По данным Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия, сегодня в государственных стационарных учреждениях проживает 2300 пожилых граждан и инвалидов. За этой цифрой стоят судьбы самых разных людей.



В улан-удэнском центре «Доверие», именуемом в народе «домом престарелых», свободных бесплатных мест нет. Единицы оставшихся мест предоставляются на коммерческой основе. В настоящий момент в реестре поставщиков социальных услуг в Бурятии состоит 16 государственных и 11 негосударственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Также существуют полустационарная форма социального обслуживания и обслуживание на дому. Помощь социальных работников на дому, по данным Минсоцзащиты Бурятии, получают 2244 человека.



Частные пансионаты



Если с государственными организациями все более-менее ясно, то предложение негосударственных организаций – это новый рынок. Официально в Бурятии 445 человек проживают в них по доброй воле или воле близких родственников. На самом деле количество это постоянно меняется – кто-то уходит в мир иной, кто-то пребывает в частных пансионатах, не зарегистрированных официально.



Если в Европе и США спрос на услуги частных домов престарелых крайне высок и стабилен, то в России этот рынок только формируется. Даже в Москве и центральных областях количество пансионатов премиум-класса очень невелико. Небольшой спрос объясняется не только дороговизной услуг, но и отношением к «домам престарелых» - отправлять туда своих родственников неудобно и стыдно.



Такие разные



Решив посмотреть, что представляют из себя частные пансионаты для пожилых людей в Улан-Удэ, корреспондент «Номер один» обратился в три из них. По одному номеру никто упорно не отвечал, в другом от увиденного нашла такая тоска, что сразу стало ясно - условия оставляют желать лучшего. Трехкомнатная квартира на первом этаже обустроена так, что при входе с улицы посетитель сразу оказывается в комнате с лежащими на кроватях стариками. Цена содержания в сутки - 800 рублей. Узнав, что к ним обратился корреспондент, сотрудники отказались от общения. Только в третьем случае на вопросы отвечали подробно, пригласив приехать и увидеть все своими глазами.



Двухэтажный дом в поселке Светлый сейчас наполовину пуст, но вмещает в себя до 20 человек, нуждающихся в постоянном уходе. Содержание - 800 рублей в сутки. Это минимальная цена. Учитывая, что пенсии у стариков небольшие, чаще всего родственники доплачивают за содержание. Стандартный вариант проживания предполагает полный пансион в 3–4-местном номере с пятиразовым питанием, ежедневным медицинским наблюдением и занятиями. Дополнительно может оплачиваться лечение.



Кому отказывают



Признаюсь, что не являюсь клиентом, а пришла из редакции. Сошлись на разговоре без имен и фотографий своих подопечных, без обвинений в адрес Минздрава и прочего. А в чем проблема? Уйти достойно, без боли и с хорошим уходом могут не все. И частным «домам престарелых» зачастую предлагают стать последним пристанищем для тяжело больных людей.



- Ближайший хоспис находится в Ангарске. У нас нет хосписов. Потому, когда привозят человека умирать, мы отказываем. Это будет слишком тяжело для остальных, если каждый раз придется кого-то хоронить, - говорит Светлана Зандраева, заведующая пансионатом «Светлый».



На вопрос, кто становится подопечным пансионата, заведующая отвечает: «Эта тема болезненная. Бывает, что старики сами изъявляют желание отправиться в пансионат. Есть у нас такие примеры, когда пожилые люди, страдающие от деменции, в момент «просветления» принимали решение облегчить жизнь своим близким. Но это редко. В основном с деменцией меняется характер, ухудшается память, появляются нервозность, подозрительность, эгоизм. Дома жизнь с родственниками становится невыносимой. Тогда его и привозят родственники. Бывает, что со скандалами и проклятьями старики остаются в своем новом доме. На адаптацию уходит дней десять, мозг подстраивается под ситуацию, как бы ни был травмирован.



Недавно отказались принять пенсионера МВД – бывший боксер с властным характером, находясь в состоянии деменции, мог в любой момент автоматически нанести сиделке удар. Рисковать не стали и родственникам отказали.



Первые «звоночки»



Считается, что уже с 25 лет мозг человека начинает стареть. В условиях, когда пожилым людям проводят операции, шунтируют сердца, продлевая жизнь тела, деменция выходит на первый план. Это стойкое нарушение высшей нервной деятельности развивается у людей преклонного возраста и сопровождается утратой приобретенных навыков и знаний.



«Тут были деньги и пропали», - бывает, твердит старик, а дети не обращают внимание. На самом деле подобные «потери» - первые «звоночки» деменции, которую никто не хочет замечать. Потому что даже думать об этом некоторым страшно, - рассказывает Светлана Зандраева.



Пожелание долгих лет жизни уже давно звучит двусмысленно: ну, скажите, кому хочется долго жить на свете, не ощущая радости жизни?



На самом деле все начинается с одиночества. В России более 7 млн одиноких стариков. Замечено, что такие люди чаще страдают деменцией.



О стереотипах



К тому, что люди по-разному относятся к решению отдать родственника в пансионат, работники уже привыкли. Бывает, один сын принимает решение определить родителя в пансионат, отдает пенсию и доплачивает, а другой категорически настаивает на том, что родитель должен быть дома.



- Недавно был случай, когда один из сыновей забрал свою старушку со словами: «Я не допущу, чтобы моя мать доживала в доме престарелых». Но уже через три дня стало известно, что женщина дома осталась лежать без ухода, в то время как сын просто пропил ее пенсию. В итоге кто хороший, а кто плохой – тот сын, который забрал домой, или тот, который определил мать в пансионат, чтобы за ней осуществлялся уход? – вопрошает Светлана Зандраева.



В пансионате «Светлый» кто-то находится на постоянной основе, кого-то оставляют на время поездки или отпуска.



- Есть семьи, где пытаются выжить на пенсию старика. Часто старики мучаются от пролежней, а дети даже не знают, что таким больным положены бесплатные противопролежневые матрасы, что памперсы выдаются ежеквартально и что навыки стариков надо поддерживать, потому что идет процесс их потери. Потому хорошо, когда старики пишут, рисуют, считают, - объясняет заведующая.



При деменции главное - подыгрывать – соглашаться, подходить с улыбкой. Иначе – попытки побега, бунт. Бывает, что откровенно издеваются над персоналом – кричат, мусорят. К каждому нужен подход. Так, один из живущих в пансионате стариков постоянно убегал. Оказалось, он видел пальто на вешалке, тут же одевался и выходил на улицу. Прекратили побеги просто - убрали пальто с вешалки и старик успокоился.



В жизни люди скрывают свои негативные качества, но при деменции маска спадает. Все, отмечают в пансионате, что было «нажито», уже не утаить. То, чем человек занимался в жизни, остается с ним в старости. Бывший бухгалтер подозревает всех в краже денег, педагоги скандалят, медики занимаются самолечением. И всех объединяет деменция.



Нельзя сказать, что содержание пансионата - это очень выгодный бизнес с широкими перспективами роста. Тут вам не Америка. При невысоком уровне доходов населения и размере средней пенсии говорить о большом спросе не приходится. Тем не менее за время разговора телефон заведующей звонит несколько раз и кто-то интересуется, как подъехать.



Про персонал



Подбор персонала в пансионат – дело непростое. Про это заведующая говорит так: «Много приходят устраиваться людей случайных, асоциальных. Их мы, как правило, не берем. Бывают верующие люди, те, что замаливают какие-то грехи, – они тоже не справляются с этой работой. Не секрет, что старики «вампирят». Потому лучше работать посменно. Как правило, для такой работы подходят женщины 40-50 лет с трезвым отношением к жизни и работе. После 50, к сожалению, люди уже сами слабеют и не могут ухаживать за стариками – слишком много сил это требует.



Советы бывалых



У сотрудников пансионата уже есть наработанные приемы и советы тем, кто столкнулся с бедой.



Например, выясняется, что шампунь с водкой – лучшая смесь для обработки пролежней.



- Я бы посоветовала детям пожилых людей знать пин-код банковской карты родителя-пенсионера. Лучше, если карта будет бессрочной. Потому что в случае потери памяти старики не могут вспомнить пин-код, а дети - получить пенсию, чтобы платить за лечение. Для оформления доверенности нужно, чтобы человек находился в ясном уме и здравой памяти. А этого-то как раз и нет. Нотариус задает два вопроса: «Как зовут?», «Кто это?» и уходит, не получив четкого ответа.



Море судеб



Старость – это не для слабаков. Причем старость близких людей порой становится испытанием. В пансионате знают сотни историй, когда их услуги были просто необходимы. Даже история самого пансионата началась с того, что знакомая владельца попала в тяжелую ситуацию.



Когда мать Е. разбил инсульт, десять дней ее держали в больнице, а потом отправили домой. Дочери пришлось уволиться с любимой работы, распрощаться с хорошей зарплатой и заняться уходом за матерью, внезапно ставшей большим и тяжелым ребенком. Через два года такой жизни у Е. пошатнулось здоровье. Таскать и переворачивать мать не было больше сил. В конце-концов, они принялись ругаться, и всякий раз Е. ловила себя на мысли, что желает матери смерти. Теперь, когда матери не стало, Е. живет с тяжелым чувством вины за это.



Н. уехала за границу и жизнь ее складывалась более чем удачно, когда пришло известие от родителей. «Возвращайся, мы уже старые, нам нужен уход, ты должна быть рядом», - писали они. Послушная дочь простилась с налаженной жизнью и вернулась на родину. Теперь работает там, где платят копейки, и утешает себя мыслью о долге перед родителями.



Это лишь капля в огромном море человеческих судеб - подобных историй не счесть. Бывает, ухаживающие за тяжелобольными уходят на тот свет намного раньше тех, за кем ухаживали. Так болезнь одного человека ставит крест на судьбе другого, и часто нет другого выхода, как смириться и терпеть. Или есть? Каждый решает сам. В любом случае к старости надо готовиться.



Диляра Батудаева