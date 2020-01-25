В Бурятии рыбаки осознанно рискуют жизнью на некрепком льду

Их не могут сдержать ни предупреждающие аншлаги, ни специальные ленты



Напомнить рыбакам об опасностях, которые подстерегают их во время рыбной ловли, - основная цель профилактических рейдов инспекторов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Бурятия. В ходе патрулирований спасатели проводят с рыбаками беседы и раздают памятки по правилам безопасности на воде.



Кроме этого, вчера в ходе мониторинга ледовой обстановки на реке Селенга в Тарбагатайском районе инспекторами выявлено три несанкционированных съезда на водоем. Опасные места ограждены специальной лентой, также выставлен предупреждающий аншлаг.



- Проверили места, где высок риск провала людей и техники под лёд - это традиционно сложившиеся места лова рыбы, самостоятельно проторенные дороги по льду водоёма, участки береговой линии у населённых пунктов и мест отдыха, - рассказывает старший государственный инспектор группы патрульной службы ГИМС МЧС России Улан-Удэнского инспекторского участка Пётр Чистяков.



Сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют пользоваться только санкционированными ледовыми переправами. Граждане, выезжающие на лед в запрещенных местах, могут быть привлечены к административной ответственности. Всего на территории республики функционирует 5 переправ:



- Лесовозная (п. Ильинка, Прибайкальский р-н),



- Мостовая (г. Улан-Удэ),



- Усть-Чикойская (п. Новоселенгинск, Селенгинский р-н),



- Муйский р-н (с.Усть-Муя),



- Татауровская (п.Татаурово, Прибайкальский р-н).



Фото: 03.mchs.gov.ru



