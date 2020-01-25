Выплаты ветеранам к юбилею Победы обойдутся в 60 миллиардов рублей

Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России



Максим Топилин, возглавляющий ПФР, назвал сумму для обеспечения выплат ветеранам к юбилею Победы. Он уточнил, что в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны ее участники, ветераны и труженики тыла получат единовременные выплаты, о которых ранее сказал президент страны: по 75 тысяч или 50 тысяч рублей.



В настоящее время ПФР направил в Минтруд России поправки в закон о бюджете на 2020-2022 годы, предусмотрев увеличение финансирования на эти выплаты.



Напомним, ветераны ВОВ и люди приравненных к ним категорий должны будут получить единовременную выплату в 75 тысяч рублей, труженики тыла - по 50 тысяч. Ранее к годовщинам Победы, люди получали выплаты по 10 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно.



Фото: «Номер один»

