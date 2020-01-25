Медики Бурятии готовятся лечить больных китайским коронавирусом

У экспертов в республике ситуация с новой болезнью вызывает «особую настороженность»



В Улан-Удэ состоялось очередное совещание управления Роспотребнадзора Бурятии с медицинскими работниками республики в режиме видеоконференцсвязи. Тема - недопущение завозов и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.



Открывая совещание, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев отметил важность совещания и особую настороженность, которую вызывает ситуация по коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике. В целях недопущения завоза и распространения инфекции на территории республики проводятся противоэпидемические мероприятия. Во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательной термометрии тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом.



В ходе совещания с медицинскими работниками обсужден вопрос особенностей клиники и лечения нового типа коронавирусной инфекции, обеспечении готовности медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию.



Фото: «Номер один»



