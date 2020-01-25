В Улан-Удэ предложили премировать горожан за раздельный сбор мусора

Решение о внедрении новой системы должен принять региональный оператор



В Улан-Удэ прошла встреча муниципальных чиновников с предпринимателями – членами Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия в центре «Мой бизнес». Обсуждались вопросы реализации совместных проектов, участия бизнеса в решении вопросов развития города.



Вопрос раздельного сбора мусора поднял предприниматель Павел Питкенян, который предложил внедрить в Улан-Удэ систему премирования за раздельный сбор мусора какими-либо бонусами или скидками от магазинов, кафе и т.д. Мусор собирается в разные пакеты, на который клеятся QR-коды. Таким образом, не нужно ставить баки для раздельного сбора, достаточно приобрести пакеты с наклеенными кодами. При мусоросортировке работник сканирует код – стекло, пластик или бумага, а человеку – сборщику мусора начисляются бонусы. Мэр предложил обсудить этот вопрос с региональным оператором по сбору мусора ООО «Экоальянс», как такое предложение можно внедрить в Улан-Удэ.



Индивидуальный предприниматель Марина Дымчикова предложила подойти к благоустройству парков и скверов более креативно – они должны стать точками притяжения для горожан с хорошим сервисом, торговыми точками и т.д., чтобы максимально приносили пользу для горожан. Участники встречи сразу предложили несколько вариантов: либо создать портал, где будут собираться предложения горожан по благоустройству, либо Центр компетенций, как площадка для общения архитекторов, проектировщиков, общественников и т.д. Буквально недавно в Улан-Удэ появилась молодежная волонтерская организация «Городские реновации», которая также готова активно участвовать в таких проектах.



Валентина Данзанова, как предприниматель, занимается развитием своего питомника. Она поддержала проект «Зеленый город», который, по ее словам, должен был стартовать несколько десятков лет раньше. Местные питомники готовы поставлять городу кустарники и деревья, однако хотели бы, чтобы муниципальный заказ формировался раньше объявления торгов – за два или три года, чтобы они успели подготовить семенной материал, вырастить те же тополя или другие деревья.



Предприниматели предлагали также проекты по цифровизации города в рамках безопасного города, благоустройству территорий, улучшению обслуживания домов управляющими компаниями и другие. Мэр дал поручение профильным Комитетам обсудить проекты и нужные для горожан предложения взять в работу.



Фото: «Номер один»



