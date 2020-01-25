В Иркутске выявлен гражданин КНР с подозрением на коронавирус

В Бурятии во всех пунктах пропуска через госграницу усилен санитарно-карантинный контроль за прибывающими из КНР



Гражданин КНР, прибывший в Иркутск из Пекина, доставлен в инфекционную больницу сибирского города с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все, кто имели с ним контакт, также проходят обследование, сообщает



«С подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина. Проведены все противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья», - говорится в сообщении.



Отмечается, что после более детального осмотра медики поставили пациенту предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А, однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня.



Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.







Открывая совещание, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев отметил важность совещания и «особую настороженность», которую вызывает ситуация по коронавирусной инфекции в КНР.



В целях недопущения завоза и распространения инфекции на территории республики проводятся противоэпидемические мероприятия. Во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательной термометрии тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом.



Фото: pixabay.com Гражданин КНР, прибывший в Иркутск из Пекина, доставлен в инфекционную больницу сибирского города с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все, кто имели с ним контакт, также проходят обследование, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.«С подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина. Проведены все противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья», - говорится в сообщении.Отмечается, что после более детального осмотра медики поставили пациенту предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А, однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня.Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае. Как сообщал «Номер один» , медики Бурятии готовятся лечить больных китайским коронавирусом. В Улан-Удэ состоялось очередное совещание управления Роспотребнадзора Бурятии с медицинскими работниками республики в режиме видеоконференцсвязи. Тема - недопущение завозов и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.Открывая совещание, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев отметил важность совещания и «особую настороженность», которую вызывает ситуация по коронавирусной инфекции в КНР.В целях недопущения завоза и распространения инфекции на территории республики проводятся противоэпидемические мероприятия. Во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательной термометрии тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом.Фото: pixabay.com