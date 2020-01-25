В Иркутске выявлен гражданин КНР с подозрением на коронавирус

Гражданин КНР, прибывший в Иркутск из Пекина, доставлен в инфекционную больницу сибирского города с подозрением на коронавирусную инфекцию. Все, кто имели с ним контакт, также проходят обследование, сообщает ТАСС
со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
«С подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу госпитализирован житель КНР, прибывший в Иркутск 24 января из Пекина. Проведены все противоэпидемические мероприятия. Заболевшему назначена противовирусная терапия, которая привела к существенному улучшению здоровья», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после более детального осмотра медики поставили пациенту предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А, однако для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты будут получены сегодня.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января. Коронавирус 2019-nCoV также уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии. 23 января ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой пневмонии нового типа в Китае.
Как сообщал «Номер один»
, медики Бурятии готовятся лечить больных китайским коронавирусом. В Улан-Удэ состоялось очередное совещание управления Роспотребнадзора Бурятии с медицинскими работниками республики в режиме видеоконференцсвязи. Тема - недопущение завозов и распространения коронавирусной инфекции на территории республики.
Открывая совещание, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев отметил важность совещания и «особую настороженность», которую вызывает ситуация по коронавирусной инфекции в КНР.
В целях недопущения завоза и распространения инфекции на территории республики проводятся противоэпидемические мероприятия. Во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательной термометрии тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом.
Фото: pixabay.com
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