Федеральное финансирование Бурятии с 2016 года выросло почти в шесть раз

Его объем в 2019 году составил 17,2 млрд рублей, на реализацию нацпроектов республика получила 9,7 млрд рублей



Объем федерального финансирования Бурятии в 2019 году составил 17,2 млрд рублей и вырос в 5,8 раза по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов на совещании по подведению итогов социально-экономического развития регионов ДФО в 2019 году.



Совещание прошло у вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В нем приняли участие руководство минвостокразвития и Арктики РФ, главы субъектов Дальневосточного федерального округа, а также представители институтов развития на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



По словам Алексея Цыденова, в 2019 году республика также получила – 9,7 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Подписано 50 соглашений по реализации региональных проектов на территории региона. Алексей Цыденов отметил, что в 2016-2017 годах спад в промышленности сменился ростом, при этом в 2019 году, по оценке, ожидается рост на уровне 8%.



Большой вклад в развитие региона внесли дальневосточные меры соцподдержки. Выплаты в связи рождением первого и второго ребенка в прошлом году получили 3,3 тыс, в том числе региональный материнский капитал - 539 семей. С конца года стартовала программа дальневосточной ипотеки под 2 % годовых.



Глава республики отметил высокую эффективность реализации в Бурятии «единой» дальневосточной субсидии и предложил включить в эту программу строительство, ремонт и реконструкцию новых объектов с увеличением объема финансирования из федерального бюджета.



Кроме того, Алексей Цыденов поднял и ряд нерешенных вопросов. В частности, необходимость в завершении строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2, что позволит улучшить экологическую ситуацию в городе путем закрытия неэффективных котельных и газификации республики. Также, это вопросы обеспечения жильем детей-сирот, ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне БАМ, строительства объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и мусоросортировочных комплексов, установления границ земель лесного фонда и др.



«Мы можем работать только в одной команде, потому что возможности достичь успехов в социально-экономическом развитии региона, без поддержки правительства РФ - нет. И у правительства шансов добиться изменения жизни людей к лучшему без работы региональной власти – также не существует. В то же время, необходимо подчеркнуть, что вклад в работу по социально-экономическому развитию у регионов разный, причем все субъекты получили на эти цели миллиарды рублей дополнительной поддержки, а также мы разработали гибкий механизм управления этими ресурсами», - сказал, обращаясь к руководителям регионов, Юрий Трутнев.



Фото: egov-buryatia.ru/

