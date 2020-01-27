В Бурятии крестьянам задерживали зарплату

Также им не платили компенсацию за задержку выплат



В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Хасуртайский» в Хоринском районе работникам несвоевременно платили зарплату. При этом денежная компенсация за задержку зарплаты не производилась, сообщили в прокуратуре Бурятии.



Председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачены недополученные деньги.



Также работодатель привлечен к административной ответственности и оштрафован.



Фото: «Номер один»