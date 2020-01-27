В Бурятии крестьянам задерживали зарплату

Также им не платили компенсацию за задержку выплат
В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Хасуртайский» в Хоринском районе работникам несвоевременно платили зарплату. При этом денежная компенсация за задержку зарплаты не производилась, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачены недополученные деньги.
Также работодатель привлечен к административной ответственности и оштрафован.
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