27.01.2020
В Бурятии крестьянам задерживали зарплату

В Бурятии крестьянам задерживали зарплату

Также им не платили компенсацию за задержку выплат

В сельскохозяйственном производственном кооперативе «Хасуртайский» в Хоринском районе работникам несвоевременно платили зарплату. При этом денежная компенсация за задержку зарплаты не производилась, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Председателю кооператива внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам выплачены недополученные деньги.

Также работодатель привлечен к административной ответственности и оштрафован.

Фото: «Номер один»
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