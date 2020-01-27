Китайская эпидемия серьезно пугает

Четырнадцать процентов экономически активных россиян однозначно готовы сделать прививку от коронавируса, еще 32% склоняются к положительному ответу. Однако 37% скорее не готовы, а 17% россиян категорически против вакцинации, сообщает сервис по поиску работы Superjob
результаты опроса о готовности россиян сделать прививку от коронавируса, когда будет разработана вакцина. В исследовании приняли участие 1600 респондентов из 349 населенных пунктов России.
Однозначно одобряют и относятся скорее положительно к идее вакцинации чаще люди до 24 лет включительно — они составляют 65% в своей возрастной группе. Отрицательное отношение к вакцинации растет с возрастом респондентов: среди тех, кому нет еще 24 лет, категорическое нежелание делать прививку высказали 10%, среди россиян старше 44 лет — 23%.
Количество убежденных противников вакцинации также растет с увеличением дохода: среди россиян с ежемесячной зарплатой ниже 30000 рублей их 14%, а среди тех, кто получает 80000 и более рублей в месяц, — 22%.
Русскоязычные электронные СМИ и пользователи социальных сетей за время всплеска эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, опубликовали почти 116 тыс сообщений, касающихся данного типа вируса. Об этом ТАСС
сообщили в аналитической компании «Крибрум».
«В результате анализа распространения информации о коронавирусе, ставшем причиной вспышки пневмонии в Китае, обнаружено 115 896 сообщений в электронных СМИ и в русскоязычных социальных медиа», - говорится в исследовании.
Публикации о коронавирусе активно начали распространяться с 8 января 2020 года, когда в российских СМИ со ссылкой на китайские источники появилась информация о случаях заражения. А уже с 18 января отмечен резкий рост числа сообщений о коронавирусе, обусловленный появлением официальной информации о массовых случаях заражения.
«Наиболее часто сообщения распространяются на площадках социальной сети ВКонтакте - 38% упоминаний, на втором месте - сообщения в Twitter (28% упоминаний), 15% сообщений приходится на СМИ. Доля социальной сети Одноклассники составляет 6%, Facebook - 3%, Instagram - 2%, мессенджер Telegram 1%, другие площадки - 6%», - поясняют в аналитической компании.
По данным экспертов, основными направлениями обсуждения в соцсетях являются цитаты из СМИ, юмористические интерпретации сообщений о распространении коронавируса и интерпретации сообщений с ярко выраженным эмоциональным окрасом. Аналитики поясняют, что большое количество сообщений пользователей соцсетей, где транслируются собственные версии и домыслы о характере распространения и природе коронавируса, обусловлено социально-психологическими механизмами.
«Аудитория, находясь в состоянии информационной депривации (дефицит информации - прим. ТАСС), испытывает чувство нарастающей тревоги. Для выхода накопившейся тревоги, пользователи социальных медиа взаимонаправленно эмоционально заражают друг друга, распространяя слухи и домыслы», - поясняют эксперты.
В «Крибрум» отмечают, что одновременно с информационными сообщениями распространяются публикации, способные вызвать панические настроения у пользователей соцсетей. Компания обнаружила порядка 200 сообщений от разных авторов с фактически идентичным текстом. Ранее подобная устойчивая лингвистическая конструкция использовалась пользователями для распространения сообщений в контексте информационных публикаций о возможной войне США и Ирана, перестановок в правительстве РФ и т. д.
«В таких ситуациях зачастую пользователи сети, уже находясь в состоянии информационной депривации, производят, если угодно, байки, в которых рассказывают, что «некий друг (брат/отец) работает в МВД (Минздраве/Минюсте/МЧС и так далее). И вот он по большому секрету рассказал.... А дальше все зависит от фантазии автора. Такие сообщения относительно безобидны, но случается, что они попадают из социальных сетей в WhatsApp, Viber, пересылаются в виде СМС. Зачастую это вызывает панику у падкой на сенсации и хайп публики, что, разумеется, не приносит никакой пользы потребителям подобной лжеинформации», - прокомментировал данные сообщения руководитель отдела аналитики и исследований компании «Крибрум» Артем Курицын.
Между тем, количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80 человек, число инфицированных превысило 2,4 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой информационный портал «Ванъи», который, в свою очередь ссылается на региональные власти.
Ранее сообщалось о 57 погибших. Согласно официальным данным, большинство (76) случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 16 человек, из них один скончался.
31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.
Правительство Китая провело специальный брифинг о борьбе с эпидемией пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. О том, что власти максимально серьезно относятся к нынешней проблеме, говорит хотя бы время проведения пресс-конференции: воскресенье, разгар каникул, всего лишь второй день после наступления одного из важнейших национальных праздников - Нового года по лунному календарю.
По всей видимости, главной задачей этого брифинга было развеять панические настроения жителей страны и обеспокоенность международного сообщества, а также внушить сдержанный оптимизм. Однако поводов для этого мало: локальной вспышке коронавируса в малоизвестном за пределами Китая городе Ухане (провинция Хубэй) понадобилось меньше месяца на то, чтобы распространиться на почти все регионы Китая, инфицировать более 2 тыс. человек и превратиться в полномасштабную эпидемию.
Уже в самом начале серии «вопрос – ответ» выяснился ряд важных фактов: в самом главном очаге эпидемии - провинции Хубэй - существует нехватка медикаментов и защитных средств.
«Наблюдается сравнительная нехватка медикаментов и защитных средств. Мы сделали многое, чтобы решить эту проблему. Что касается защитных масок и костюмов, то их нехватка довольно значительна. Всем известно, что Китай - крупный производитель такой продукции, но из-за каникул производство идет не на полную мощность. Мы смогли восстановить 40% производства, однако, что касается защитных средств, то удовлетворить спрос довольно сложно», - сообщил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин.
Однако больше всего вопросов было посвящено непосредственно коронавирусу, степени его опасности и возможности мутировать. Отвечая на вопрос корр. ТАСС, глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР отметил, что коронавирус смог широко распространиться и является довольно серьезной проблемой, так как передается от человека к человеку уже во время инкубационного периода.
«Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном - 14 дней. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться [другим людям], что в корне отличает его от SARS (атипичной пневмонии - прим. ТАСС)», - сказал он. «Темпы развития эпидемии ускоряются. Что касается настоящего времени, то, боюсь, эпидемия на какой-то период времени продолжится, на последующем этапе число заболеваний может вырасти», - добавил глава ведомства.
Кроме того, Ма Сяовэй добавил что способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию. «Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку», - сказал он. «Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», - подчеркнул глава ведомства.
Однако его коллега и заместитель Ли Бинь не был так категоричен в оценках коронавируса: по его словам, это заболевание изучено не до конца и науке по-прежнему не хватает материала для ее изучения и подтверждения его способности к мутации. «Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограниченны, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна», - указал он.
«Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля», - подчеркнул замглавы ведомства.
В России случаи заражения новым вирусом не подтвердились, отмечает «Российская газета»
. Подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано, сообщил в Telegram замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Все пациенты, попавшие в поле зрения врачей (в том числе и китайские студенты в соседнем с Бурятией Иркутске) с признаками простуды, заболели ОРВИ или обычным гриппом.
Все необходимые заградительные меры уже работают, но позаботиться о том, чтобы не допустить распространение инфекции, должны все граждане. В приграничных с Россией китайских административных регионах отмечены семь случаев заболевания коронавирусом, среди которых один летальный.
«Я готов пожать руку каждому, кто будет в общественных местах носить марлевую защитную повязку, - заявил журналистам экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. - Но и от рукопожатий сейчас лучше воздержаться - вирус выделяется при кашле и чихании, попадает на руки и передается другим людям при контакте». Роспотребнадзор также рекомендует чаще мыть руки. Туристов, оказавшихся в эти дни в Китае, предупреждают, что нельзя есть сырые продукты, важно избегать контакта с животными.
Китайские эпидемиологи начали разработку вакцины от нового вируса. Параллельно ученые пытаются подобрать лекарственные вещества, которые бы эффективно противодействовали пневмонии, вызванной коронавирусом. Стандартные схемы лечения тут не помогают.
В России, как ранее заявили в Роспотребнадзоре, тоже идут исследования и по вакцине, и по созданию антиретровирусного препарата. "Быстро разработать тест-систему для диагностирования нового вируса 2019-nCoV - это вполне реально, - пояснил "РГ" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. - Технология отработана - так называемая ПЦР-диагностика уже давно и широко применяется в отношении многих вирусных инфекций. Поэтому как только в Китае был расшифрован геном нового вируса, наши специалисты смогли сразу же приступить к этой работе. Потребуется недельный срок".
Создание вакцины - более сложная задача. Можно уложиться в 3-6 месяцев. Но, по стандартным правилам, вакцина должна пройти клинические исследования и процедуру регистрации, в результате срок вывода нового препарата на рынок может затянуться до 1,5-2 лет и больше. Но в условиях эпидемии (как это было с лихорадкой Эбола) допускается испытание вакцины в "полевых условиях" - в очаге поражения.
В Бурятии по поручению Алексея Цыденова усилены меры по недопущению завозов и распространения коронавирусной инфекции на территорию республики, сообщает пресс-службе регионального правительства.
Дополнительные меры санитарно-карантинного контроля введены в местах прибытия туристов и прибывающих из других регионов страны и иностранных граждан – в международном аэропорту «Байкал», железнодорожных вокзалах, автомобильных пунктах пропуска. Ситуация по недопущению распространения коронавируса на территорию республики находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
Специалисты управления проводят противоэпидемические мероприятия: во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательного измерения температуры тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом. Обеспечивается готовность медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Фото: pixabay.com
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