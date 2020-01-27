Китайская эпидемия серьезно пугает

Каждый второй россиянин готов привиться от коронавируса 2019-nCoV



Четырнадцать процентов экономически активных россиян однозначно готовы сделать прививку от коронавируса, еще 32% склоняются к положительному ответу. Однако 37% скорее не готовы, а 17% россиян категорически против вакцинации, сообщает сервис по поиску работы



Однозначно одобряют и относятся скорее положительно к идее вакцинации чаще люди до 24 лет включительно — они составляют 65% в своей возрастной группе. Отрицательное отношение к вакцинации растет с возрастом респондентов: среди тех, кому нет еще 24 лет, категорическое нежелание делать прививку высказали 10%, среди россиян старше 44 лет — 23%.



Количество убежденных противников вакцинации также растет с увеличением дохода: среди россиян с ежемесячной зарплатой ниже 30000 рублей их 14%, а среди тех, кто получает 80000 и более рублей в месяц, — 22%.



Русскоязычные электронные СМИ и пользователи социальных сетей за время всплеска эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, опубликовали почти 116 тыс сообщений, касающихся данного типа вируса. Об этом



«В результате анализа распространения информации о коронавирусе, ставшем причиной вспышки пневмонии в Китае, обнаружено 115 896 сообщений в электронных СМИ и в русскоязычных социальных медиа», - говорится в исследовании.



Публикации о коронавирусе активно начали распространяться с 8 января 2020 года, когда в российских СМИ со ссылкой на китайские источники появилась информация о случаях заражения. А уже с 18 января отмечен резкий рост числа сообщений о коронавирусе, обусловленный появлением официальной информации о массовых случаях заражения.



«Наиболее часто сообщения распространяются на площадках социальной сети ВКонтакте - 38% упоминаний, на втором месте - сообщения в Twitter (28% упоминаний), 15% сообщений приходится на СМИ. Доля социальной сети Одноклассники составляет 6%, Facebook - 3%, Instagram - 2%, мессенджер Telegram 1%, другие площадки - 6%», - поясняют в аналитической компании.



По данным экспертов, основными направлениями обсуждения в соцсетях являются цитаты из СМИ, юмористические интерпретации сообщений о распространении коронавируса и интерпретации сообщений с ярко выраженным эмоциональным окрасом. Аналитики поясняют, что большое количество сообщений пользователей соцсетей, где транслируются собственные версии и домыслы о характере распространения и природе коронавируса, обусловлено социально-психологическими механизмами.



«Аудитория, находясь в состоянии информационной депривации (дефицит информации - прим. ТАСС), испытывает чувство нарастающей тревоги. Для выхода накопившейся тревоги, пользователи социальных медиа взаимонаправленно эмоционально заражают друг друга, распространяя слухи и домыслы», - поясняют эксперты.



В «Крибрум» отмечают, что одновременно с информационными сообщениями распространяются публикации, способные вызвать панические настроения у пользователей соцсетей. Компания обнаружила порядка 200 сообщений от разных авторов с фактически идентичным текстом. Ранее подобная устойчивая лингвистическая конструкция использовалась пользователями для распространения сообщений в контексте информационных публикаций о возможной войне США и Ирана, перестановок в правительстве РФ и т. д.



«В таких ситуациях зачастую пользователи сети, уже находясь в состоянии информационной депривации, производят, если угодно, байки, в которых рассказывают, что «некий друг (брат/отец) работает в МВД (Минздраве/Минюсте/МЧС и так далее). И вот он по большому секрету рассказал.... А дальше все зависит от фантазии автора. Такие сообщения относительно безобидны, но случается, что они попадают из социальных сетей в WhatsApp, Viber, пересылаются в виде СМС. Зачастую это вызывает панику у падкой на сенсации и хайп публики, что, разумеется, не приносит никакой пользы потребителям подобной лжеинформации», - прокомментировал данные сообщения руководитель отдела аналитики и исследований компании «Крибрум» Артем Курицын.



Между тем, количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80 человек, число инфицированных превысило 2,4 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой информационный портал «Ванъи», который, в свою очередь ссылается на региональные власти.



Ранее сообщалось о 57 погибших. Согласно официальным данным, большинство (76) случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 16 человек, из них один скончался.



31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.



Правительство Китая провело специальный брифинг о борьбе с эпидемией пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. О том, что власти максимально серьезно относятся к нынешней проблеме, говорит хотя бы время проведения пресс-конференции: воскресенье, разгар каникул, всего лишь второй день после наступления одного из важнейших национальных праздников - Нового года по лунному календарю.



По всей видимости, главной задачей этого брифинга было развеять панические настроения жителей страны и обеспокоенность международного сообщества, а также внушить сдержанный оптимизм. Однако поводов для этого мало: локальной вспышке коронавируса в малоизвестном за пределами Китая городе Ухане (провинция Хубэй) понадобилось меньше месяца на то, чтобы распространиться на почти все регионы Китая, инфицировать более 2 тыс. человек и превратиться в полномасштабную эпидемию.



Уже в самом начале серии «вопрос – ответ» выяснился ряд важных фактов: в самом главном очаге эпидемии - провинции Хубэй - существует нехватка медикаментов и защитных средств.



«Наблюдается сравнительная нехватка медикаментов и защитных средств. Мы сделали многое, чтобы решить эту проблему. Что касается защитных масок и костюмов, то их нехватка довольно значительна. Всем известно, что Китай - крупный производитель такой продукции, но из-за каникул производство идет не на полную мощность. Мы смогли восстановить 40% производства, однако, что касается защитных средств, то удовлетворить спрос довольно сложно», - сообщил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин.



Однако больше всего вопросов было посвящено непосредственно коронавирусу, степени его опасности и возможности мутировать. Отвечая на вопрос корр. ТАСС, глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР отметил, что коронавирус смог широко распространиться и является довольно серьезной проблемой, так как передается от человека к человеку уже во время инкубационного периода.



«Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном - 14 дней. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться [другим людям], что в корне отличает его от SARS (атипичной пневмонии - прим. ТАСС)», - сказал он. «Темпы развития эпидемии ускоряются. Что касается настоящего времени, то, боюсь, эпидемия на какой-то период времени продолжится, на последующем этапе число заболеваний может вырасти», - добавил глава ведомства.



Кроме того, Ма Сяовэй добавил что способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию. «Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку», - сказал он. «Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», - подчеркнул глава ведомства.



Однако его коллега и заместитель Ли Бинь не был так категоричен в оценках коронавируса: по его словам, это заболевание изучено не до конца и науке по-прежнему не хватает материала для ее изучения и подтверждения его способности к мутации. «Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограниченны, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна», - указал он.



«Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля», - подчеркнул замглавы ведомства.



В России случаи заражения новым вирусом не подтвердились, отмечает



Все необходимые заградительные меры уже работают, но позаботиться о том, чтобы не допустить распространение инфекции, должны все граждане. В приграничных с Россией китайских административных регионах отмечены семь случаев заболевания коронавирусом, среди которых один летальный.



«Я готов пожать руку каждому, кто будет в общественных местах носить марлевую защитную повязку, - заявил журналистам экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. - Но и от рукопожатий сейчас лучше воздержаться - вирус выделяется при кашле и чихании, попадает на руки и передается другим людям при контакте». Роспотребнадзор также рекомендует чаще мыть руки. Туристов, оказавшихся в эти дни в Китае, предупреждают, что нельзя есть сырые продукты, важно избегать контакта с животными.



Китайские эпидемиологи начали разработку вакцины от нового вируса. Параллельно ученые пытаются подобрать лекарственные вещества, которые бы эффективно противодействовали пневмонии, вызванной коронавирусом. Стандартные схемы лечения тут не помогают.



В России, как ранее заявили в Роспотребнадзоре, тоже идут исследования и по вакцине, и по созданию антиретровирусного препарата. "Быстро разработать тест-систему для диагностирования нового вируса 2019-nCoV - это вполне реально, - пояснил "РГ" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. - Технология отработана - так называемая ПЦР-диагностика уже давно и широко применяется в отношении многих вирусных инфекций. Поэтому как только в Китае был расшифрован геном нового вируса, наши специалисты смогли сразу же приступить к этой работе. Потребуется недельный срок".



Создание вакцины - более сложная задача. Можно уложиться в 3-6 месяцев. Но, по стандартным правилам, вакцина должна пройти клинические исследования и процедуру регистрации, в результате срок вывода нового препарата на рынок может затянуться до 1,5-2 лет и больше. Но в условиях эпидемии (как это было с лихорадкой Эбола) допускается испытание вакцины в "полевых условиях" - в очаге поражения.



В Бурятии по поручению Алексея Цыденова усилены меры по недопущению завозов и распространения коронавирусной инфекции на территорию республики, сообщает пресс-службе регионального правительства.



Дополнительные меры санитарно-карантинного контроля введены в местах прибытия туристов и прибывающих из других регионов страны и иностранных граждан – в международном аэропорту «Байкал», железнодорожных вокзалах, автомобильных пунктах пропуска. Ситуация по недопущению распространения коронавируса на территорию республики находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.



Специалисты управления проводят противоэпидемические мероприятия: во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательного измерения температуры тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом. Обеспечивается готовность медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.



Фото: pixabay.com Четырнадцать процентов экономически активных россиян однозначно готовы сделать прививку от коронавируса, еще 32% склоняются к положительному ответу. Однако 37% скорее не готовы, а 17% россиян категорически против вакцинации, сообщает сервис по поиску работы Superjob результаты опроса о готовности россиян сделать прививку от коронавируса, когда будет разработана вакцина. В исследовании приняли участие 1600 респондентов из 349 населенных пунктов России.Однозначно одобряют и относятся скорее положительно к идее вакцинации чаще люди до 24 лет включительно — они составляют 65% в своей возрастной группе. Отрицательное отношение к вакцинации растет с возрастом респондентов: среди тех, кому нет еще 24 лет, категорическое нежелание делать прививку высказали 10%, среди россиян старше 44 лет — 23%.Количество убежденных противников вакцинации также растет с увеличением дохода: среди россиян с ежемесячной зарплатой ниже 30000 рублей их 14%, а среди тех, кто получает 80000 и более рублей в месяц, — 22%.Русскоязычные электронные СМИ и пользователи социальных сетей за время всплеска эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, опубликовали почти 116 тыс сообщений, касающихся данного типа вируса. Об этом ТАСС сообщили в аналитической компании «Крибрум».«В результате анализа распространения информации о коронавирусе, ставшем причиной вспышки пневмонии в Китае, обнаружено 115 896 сообщений в электронных СМИ и в русскоязычных социальных медиа», - говорится в исследовании.Публикации о коронавирусе активно начали распространяться с 8 января 2020 года, когда в российских СМИ со ссылкой на китайские источники появилась информация о случаях заражения. А уже с 18 января отмечен резкий рост числа сообщений о коронавирусе, обусловленный появлением официальной информации о массовых случаях заражения.«Наиболее часто сообщения распространяются на площадках социальной сети ВКонтакте - 38% упоминаний, на втором месте - сообщения в Twitter (28% упоминаний), 15% сообщений приходится на СМИ. Доля социальной сети Одноклассники составляет 6%, Facebook - 3%, Instagram - 2%, мессенджер Telegram 1%, другие площадки - 6%», - поясняют в аналитической компании.По данным экспертов, основными направлениями обсуждения в соцсетях являются цитаты из СМИ, юмористические интерпретации сообщений о распространении коронавируса и интерпретации сообщений с ярко выраженным эмоциональным окрасом. Аналитики поясняют, что большое количество сообщений пользователей соцсетей, где транслируются собственные версии и домыслы о характере распространения и природе коронавируса, обусловлено социально-психологическими механизмами.«Аудитория, находясь в состоянии информационной депривации (дефицит информации - прим. ТАСС), испытывает чувство нарастающей тревоги. Для выхода накопившейся тревоги, пользователи социальных медиа взаимонаправленно эмоционально заражают друг друга, распространяя слухи и домыслы», - поясняют эксперты.В «Крибрум» отмечают, что одновременно с информационными сообщениями распространяются публикации, способные вызвать панические настроения у пользователей соцсетей. Компания обнаружила порядка 200 сообщений от разных авторов с фактически идентичным текстом. Ранее подобная устойчивая лингвистическая конструкция использовалась пользователями для распространения сообщений в контексте информационных публикаций о возможной войне США и Ирана, перестановок в правительстве РФ и т. д.«В таких ситуациях зачастую пользователи сети, уже находясь в состоянии информационной депривации, производят, если угодно, байки, в которых рассказывают, что «некий друг (брат/отец) работает в МВД (Минздраве/Минюсте/МЧС и так далее). И вот он по большому секрету рассказал.... А дальше все зависит от фантазии автора. Такие сообщения относительно безобидны, но случается, что они попадают из социальных сетей в WhatsApp, Viber, пересылаются в виде СМС. Зачастую это вызывает панику у падкой на сенсации и хайп публики, что, разумеется, не приносит никакой пользы потребителям подобной лжеинформации», - прокомментировал данные сообщения руководитель отдела аналитики и исследований компании «Крибрум» Артем Курицын.Между тем, количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80 человек, число инфицированных превысило 2,4 тыс. человек. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой информационный портал «Ванъи», который, в свою очередь ссылается на региональные власти.Ранее сообщалось о 57 погибших. Согласно официальным данным, большинство (76) случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 16 человек, из них один скончался.31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.Правительство Китая провело специальный брифинг о борьбе с эпидемией пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. О том, что власти максимально серьезно относятся к нынешней проблеме, говорит хотя бы время проведения пресс-конференции: воскресенье, разгар каникул, всего лишь второй день после наступления одного из важнейших национальных праздников - Нового года по лунному календарю.По всей видимости, главной задачей этого брифинга было развеять панические настроения жителей страны и обеспокоенность международного сообщества, а также внушить сдержанный оптимизм. Однако поводов для этого мало: локальной вспышке коронавируса в малоизвестном за пределами Китая городе Ухане (провинция Хубэй) понадобилось меньше месяца на то, чтобы распространиться на почти все регионы Китая, инфицировать более 2 тыс. человек и превратиться в полномасштабную эпидемию.Уже в самом начале серии «вопрос – ответ» выяснился ряд важных фактов: в самом главном очаге эпидемии - провинции Хубэй - существует нехватка медикаментов и защитных средств.«Наблюдается сравнительная нехватка медикаментов и защитных средств. Мы сделали многое, чтобы решить эту проблему. Что касается защитных масок и костюмов, то их нехватка довольно значительна. Всем известно, что Китай - крупный производитель такой продукции, но из-за каникул производство идет не на полную мощность. Мы смогли восстановить 40% производства, однако, что касается защитных средств, то удовлетворить спрос довольно сложно», - сообщил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин.Однако больше всего вопросов было посвящено непосредственно коронавирусу, степени его опасности и возможности мутировать. Отвечая на вопрос корр. ТАСС, глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР отметил, что коронавирус смог широко распространиться и является довольно серьезной проблемой, так как передается от человека к человеку уже во время инкубационного периода.«Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном - 14 дней. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться [другим людям], что в корне отличает его от SARS (атипичной пневмонии - прим. ТАСС)», - сказал он. «Темпы развития эпидемии ускоряются. Что касается настоящего времени, то, боюсь, эпидемия на какой-то период времени продолжится, на последующем этапе число заболеваний может вырасти», - добавил глава ведомства.Кроме того, Ма Сяовэй добавил что способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию. «Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку», - сказал он. «Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», - подчеркнул глава ведомства.Однако его коллега и заместитель Ли Бинь не был так категоричен в оценках коронавируса: по его словам, это заболевание изучено не до конца и науке по-прежнему не хватает материала для ее изучения и подтверждения его способности к мутации. «Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограниченны, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна», - указал он.«Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля», - подчеркнул замглавы ведомства.В России случаи заражения новым вирусом не подтвердились, отмечает «Российская газета» . Подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, в России не зарегистрировано, сообщил в Telegram замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Все пациенты, попавшие в поле зрения врачей (в том числе и китайские студенты в соседнем с Бурятией Иркутске) с признаками простуды, заболели ОРВИ или обычным гриппом.Все необходимые заградительные меры уже работают, но позаботиться о том, чтобы не допустить распространение инфекции, должны все граждане. В приграничных с Россией китайских административных регионах отмечены семь случаев заболевания коронавирусом, среди которых один летальный.«Я готов пожать руку каждому, кто будет в общественных местах носить марлевую защитную повязку, - заявил журналистам экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. - Но и от рукопожатий сейчас лучше воздержаться - вирус выделяется при кашле и чихании, попадает на руки и передается другим людям при контакте». Роспотребнадзор также рекомендует чаще мыть руки. Туристов, оказавшихся в эти дни в Китае, предупреждают, что нельзя есть сырые продукты, важно избегать контакта с животными.Китайские эпидемиологи начали разработку вакцины от нового вируса. Параллельно ученые пытаются подобрать лекарственные вещества, которые бы эффективно противодействовали пневмонии, вызванной коронавирусом. Стандартные схемы лечения тут не помогают.В России, как ранее заявили в Роспотребнадзоре, тоже идут исследования и по вакцине, и по созданию антиретровирусного препарата. "Быстро разработать тест-систему для диагностирования нового вируса 2019-nCoV - это вполне реально, - пояснил "РГ" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. - Технология отработана - так называемая ПЦР-диагностика уже давно и широко применяется в отношении многих вирусных инфекций. Поэтому как только в Китае был расшифрован геном нового вируса, наши специалисты смогли сразу же приступить к этой работе. Потребуется недельный срок".Создание вакцины - более сложная задача. Можно уложиться в 3-6 месяцев. Но, по стандартным правилам, вакцина должна пройти клинические исследования и процедуру регистрации, в результате срок вывода нового препарата на рынок может затянуться до 1,5-2 лет и больше. Но в условиях эпидемии (как это было с лихорадкой Эбола) допускается испытание вакцины в "полевых условиях" - в очаге поражения.В Бурятии по поручению Алексея Цыденова усилены меры по недопущению завозов и распространения коронавирусной инфекции на территорию республики, сообщает пресс-службе регионального правительства.Дополнительные меры санитарно-карантинного контроля введены в местах прибытия туристов и прибывающих из других регионов страны и иностранных граждан – в международном аэропорту «Байкал», железнодорожных вокзалах, автомобильных пунктах пропуска. Ситуация по недопущению распространения коронавируса на территорию республики находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.Специалисты управления проводят противоэпидемические мероприятия: во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательного измерения температуры тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом. Обеспечивается готовность медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.Фото: pixabay.com