В Улан-Удэ приехать по электронной визе теперь могут жители 53 стран

Правительство РФ расшило список стран, чьи граждане могут оформить электронную визу на Дальний Восток







Список стран, граждане которых могут оформить электронную визу на Дальний Восток расширен. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает минвостокразвития.



«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в РФ через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа», - указано в документе.



Ранее упрощенный режим был доступен жителям только 18 стран. Теперь упрощенным режимом въезда могут воспользоваться граждане 53 государств: Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Катара, Кипра, КНР, Корейской Народно-Демократической Республики, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии.



Напомним, приехать в регион с электронной визой можно через воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске и Анадыре, Чите и Улан-Удэ. Кроме того, в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».



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