В Бурятии районные власти «забыли» о новом мусорном полигоне

Объект построили, но он долгое время не работал





В Еравнинском районе Бурятии судебные приставы обязали районные власти организовать работу полигона твердых бытовых отходов в сельском поселении «Эгитуйское».

Как сообщили в УФССП Бурятии, на территории сельского поселения был построен полигон твердых бытовых отходов общей площадью 35 тыс. кв.м. Однако объект не был введен в эксплуатацию органами местного самоуправления.После проверки прокурор района обратился в суд, так как из-за бездействия местных властей возникали несанкционированные свалки.Приставы возбудили исполнительное производство в отношении администрации района, в рамках которого чиновникам вручили требование и предупреждение об уголовной ответственности. Однако в связи с наличием обстоятельств, препятствующих исполнению судебного решения, должник обратился в суд за предоставлением отсрочки.В период действия отсрочки муниципалитет заключил договор аренды полигона с АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод». Теперь он будет заниматься приемом и захоронением отходов, которые собирает и вывозит «ЭкоАльянс».На сегодняшний день решение суда исполнено в полном объеме, сообщили в УФССП РБ.Фото: «Номер один»