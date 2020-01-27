Улан-Удэнский ЛВРЗ в 2019 году увеличил производство

Количество отремонтированных локомотивов выросло на 7,5% до 982 секций



Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (входит в группу компаний «ЛокоТех») за январь – декабрь 2019 года отремонтировал 982 секции при плане 976 секций. Это на 7,5% больше, чем в 2018 году, сообщили в пресс-службе предприятия, которое подвело итоги производственной деятельности за прошлый год.



Кроме того, в декабре отремонтировано 114 секций локосмотивов, что на 31% больше аналогичного периода 2018 года. Это абсолютный рекорд, установленный заводчанами за всю историю ЛВРЗ.



В том числе капитальный ремонт произведен на 38 секциях, средний ремонт – на 76 единицах. На 22% до 140 единиц увеличилась отгрузка тяговых двигателей для ООО «ЛокоТех-Сервис».



ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожного машиностроения. В периметр группы управляемых активов входят ООО «ЛокоТех-Сервис», АО «Желдорреммаш», ООО «Торговый дом ЛокоТех» и другие. Группа компаний «ЛокоТех» имеет более 250 производственных площадок по всей территории страны.



Фото: ЛВРЗ