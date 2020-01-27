Новая форма пассажирской таможенной декларации вводится с 1 февраля

Для удобства и экономии времени бланк можно скачать и заполнить заранее



Новые пассажирские таможенные декларации в печатном формате появятся с 1 февраля 2020 года в информационных зонах на всех таможенных постах, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.



Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, для удобства и экономии времени бланк можно скачать и заполнить заранее. Новые бланки пассажирских таможенных деклараций (ПТД), а также порядок заполнения размещены на официальном сайте ФТС Российской Федерации



Также Бурятская таможня напоминает о возможности предоставления пассажирской таможенной декларации в таможенные органы в электронном виде.



Заблаговременное заполнение пассажирской таможенной декларации в электронном виде позволяет не тратить время на заполнение бумажного бланка пассажирской таможенной декларации непосредственно на границе и существенно экономит время при ее пересечении.



Информационный сервис «Подача пассажирской таможенной декларации» находится на официальном сайте ФТС России и предоставляет возможность информационного взаимодействия декларанта - физического лица с таможенным органом в электронной форме через «Личный кабинет участника ВЭД». Документ заполняется на русском или английском языках, а также на государственном языке страны – участницы Таможенного союза.



Изменения в форму пассажирской таможенной декларации, порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации внесены решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года «О таможенном декларировании товаров для личного пользования».



Пассажирская таможенная декларация необходима для декларирования товаров, денежных и транспортных средств для личного пользования гражданами на таможенном контроле при пересечении границы Таможенного союза в случаях, предусмотренных статьей 260 «Таможенное декларирование товаров для личного пользования» Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.



Пассажирская таможенная декларация в виде документа на бумажном носителе заполняется в 2 экземплярах (один экземпляр предназначен для таможенного органа, другой - для декларанта) за исключением случаев таможенного декларирования:



- авто- и мототранспортных средств для личного пользования в случае, если после выпуска таких транспортных средств в соответствии с законодательством предусмотрена выдача декларанту документа, оформляемого таможенным органом;



- ввозимых на таможенную территорию товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, в случае осуществления таможенного декларирования таких товаров по желанию физического лица.



Сведения о наличных денежных средствах и (или) дорожных чеках, перемещаемых в количестве свыше 10 000 долларов США (в эквиваленте) заявляются декларантом в приложении к пассажирской таможенной декларации.



Фото: Бурятская таможня

Новые пассажирские таможенные декларации в печатном формате появятся с 1 февраля 2020 года в информационных зонах на всех таможенных постах, расположенных в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, для удобства и экономии времени бланк можно скачать и заполнить заранее. Новые бланки пассажирских таможенных деклараций (ПТД), а также порядок заполнения размещены на официальном сайте ФТС Российской Федерации по ссылке Также Бурятская таможня напоминает о возможности предоставления пассажирской таможенной декларации в таможенные органы в электронном виде.Заблаговременное заполнение пассажирской таможенной декларации в электронном виде позволяет не тратить время на заполнение бумажного бланка пассажирской таможенной декларации непосредственно на границе и существенно экономит время при ее пересечении.Информационный сервис «Подача пассажирской таможенной декларации» находится на официальном сайте ФТС России и предоставляет возможность информационного взаимодействия декларанта - физического лица с таможенным органом в электронной форме через «Личный кабинет участника ВЭД». Документ заполняется на русском или английском языках, а также на государственном языке страны – участницы Таможенного союза.Изменения в форму пассажирской таможенной декларации, порядок заполнения пассажирской таможенной декларации и совершения таможенных операций, связанных с изменением (дополнением) сведений, заявленных в пассажирской таможенной декларации внесены решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года «О таможенном декларировании товаров для личного пользования».Пассажирская таможенная декларация необходима для декларирования товаров, денежных и транспортных средств для личного пользования гражданами на таможенном контроле при пересечении границы Таможенного союза в случаях, предусмотренных статьей 260 «Таможенное декларирование товаров для личного пользования» Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.Пассажирская таможенная декларация в виде документа на бумажном носителе заполняется в 2 экземплярах (один экземпляр предназначен для таможенного органа, другой - для декларанта) за исключением случаев таможенного декларирования:- авто- и мототранспортных средств для личного пользования в случае, если после выпуска таких транспортных средств в соответствии с законодательством предусмотрена выдача декларанту документа, оформляемого таможенным органом;- ввозимых на таможенную территорию товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию, в случае осуществления таможенного декларирования таких товаров по желанию физического лица.Сведения о наличных денежных средствах и (или) дорожных чеках, перемещаемых в количестве свыше 10 000 долларов США (в эквиваленте) заявляются декларантом в приложении к пассажирской таможенной декларации.Фото: Бурятская таможня