В Улан-Удэ будут выпускать вертолеты для спецназа

Это промежуточное звено к перспективной боевой машине десанта (БМД) для аэромобильных подразделений ВДВ



Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации Ростех разработал новую версию вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением, сообщает



«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями – даже не самой машины, а дополнительного оборудования, – приводит агентство слова Андрея Богинского. – Это результат по интеграции тех решений, которые предлагает наша кооперация».



В обновленном варианте вертолета специалисты холдинга модернизировали средства поражения, а также возможности обнаружения и распознавания цели. Вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, двумя курсовыми пулеметами калибра 12,7 мм, а кабина экипажа надежно защищена броней из титанового сплава. В машине также предусмотрена возможность использования специальных очков ночного видения.



Новая модель – промежуточное звено от Ми-8 к перспективной боевой машине десанта (БМД) для аэромобильных подразделений ВДВ. Вертолет ориентирован как на участие в транспортных и десантных операциях, так и на огневую поддержку.



Напомним, вертолет Ми-8АМТШ-ВН выпускается на Улан-Удэнском авиационном заводе.



Фото: rostec.ru Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации Ростех разработал новую версию вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением, сообщает ТАСС со ссылкой на главу холдинга Андрея Богинского.«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями – даже не самой машины, а дополнительного оборудования, – приводит агентство слова Андрея Богинского. – Это результат по интеграции тех решений, которые предлагает наша кооперация».В обновленном варианте вертолета специалисты холдинга модернизировали средства поражения, а также возможности обнаружения и распознавания цели. Вертолет оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, двумя курсовыми пулеметами калибра 12,7 мм, а кабина экипажа надежно защищена броней из титанового сплава. В машине также предусмотрена возможность использования специальных очков ночного видения.Новая модель – промежуточное звено от Ми-8 к перспективной боевой машине десанта (БМД) для аэромобильных подразделений ВДВ. Вертолет ориентирован как на участие в транспортных и десантных операциях, так и на огневую поддержку.Напомним, вертолет Ми-8АМТШ-ВН выпускается на Улан-Удэнском авиационном заводе.Фото: rostec.ru