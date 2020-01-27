Жителей Бурятии охватывает паника из-за коронавируса

В соцсетях призывают отказаться от употребления бананов





Напуганные смертельно опасным вирусом жители республики пересылают друг другу в чатах и распространяют в соцсетях сообщения об опасности употреблении в пищу бананов: «Причиной возникновения вируса считают бананы. Особенно бананы региона Наньхуей под кодом 8424. Пока не пройдут проверки, рекомендуют не есть и не покупать бананы».

- В связи с надвигающейся эпидемией коронавируса, прошу вас не шастать в местах массового скопления людей. Обходите за метр сопливых и кашляющих людей. Носите маски и держите в кармане спрей-антисептик. После любого контакта с предметами общего пользования обрабатывайте руки. Лекарство для лечения не найдено. Люди со слабым иммунитетом не выживают. Китай граничит с нами, очень много людей оттуда приезжают. Очень быстро вирус дойдёт до нас. Берегите себя и передайте другим, - пишут люди в чатах.Ропотребнадзор Бурятии пока не видит причин для паники – ведомство проводит комплекс противоэпидемических мероприятий.- В пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного телевизионного оборудования, анкетирование пассажиров на борту международных авиарейсов, их информирование. По данным мониторинга, с начала года через воздушный пункт пропуска в Улан-Удэ прибыло 12 международных авиарейсов, в том числе три из КНР, досмотрен 1201 пассажир, в том числе 241 из КНР, - сообщает пресс-служба ведомства.Кроме того, управление Роспотребнадзора по Бурятии рекомендует воздержаться от поездок в неблагополучные регионы КНР до стабилизации ситуации.Российским туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности:- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;- использовать средства защиты органов дыхания (маски);- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;- при обращении за медицинской помощью на территории России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.Напомним, 31 декабря появились сообщения о том, что в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии неясного происхождения. Заболевшие работали на местном рынке морепродуктов. Седьмого января в КНР определили, что возбудителем был новый коронавирус 2019-nCoV. К 20 января медики подтвердили, что вирус передается от человека к человеку. К 26 января число заболевших превысило две тысячи. 56 человек умерли.2019-nCoV на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян, однако делать окончательный вывод об источнике вируса пока рано.В России, согласно заявлениям властей, пока не было зарегистрировано ни одного случая заболевания новым вирусом, однако они фиксируются в граничащих с РФ китайских регионах. Также сообщается, что в Приамурье ввели режим повышенной готовности, а российские туроператоры начали фиксировать отказы от путевок в Китай.Фото: russianstock.ru