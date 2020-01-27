Реконструкция котельной в Загорске проходит экологическую экспертизу

Для более эффективной очистки дыма от золы предусматривается замена части оборудования на котлах



Проект по реконструкции котельной в поселке Загорск проходит государственную экологическую экспертизу. В случае положительного результата будет решаться вопрос финансирования необходимых работ на котельной, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в минувшие выходные провел выездное рабочее совещание по вопросам реконструкции котельной в Загорске. В нем приняли участие представители Комитета городского хозяйства и ТГК-14.



Проект, представленный ТГК-14, предусматривает реконструкцию системы очистки дымовых газов. В частности, для снижения выбросов в атмосферу предлагается перестроить работу системы золоудаления. Для более эффективной очистки дыма от золы предусматривается замена части оборудования на котлах. На трех из них необходимо установить новые батарейные циклоны, которые очищают дымовые газы от примесей. Замена аналогичного оборудования на остальных котлах проводилась в 2014 году, что повысило качество очистки выбросов.



Проектом также предусматривается реконструкция ограждения угольного склада, увеличение высоты стен и бетонирование основания. По подсчетам ресурсоснабжающей организации, эти и ряд других мероприятий по обновлению оборудования котельной в Загорске на 30 процв снизят уровень выбросов в атмосферу.











Кроме этого, не снят с повестки дня и вопрос достройки ТЭЦ-2 до уровня генерирующей станции.



Фото: ulan-ude-info.ru Проект по реконструкции котельной в поселке Загорск проходит государственную экологическую экспертизу. В случае положительного результата будет решаться вопрос финансирования необходимых работ на котельной, сообщили в администрации Улан-Удэ.Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в минувшие выходные провел выездное рабочее совещание по вопросам реконструкции котельной в Загорске. В нем приняли участие представители Комитета городского хозяйства и ТГК-14.Проект, представленный ТГК-14, предусматривает реконструкцию системы очистки дымовых газов. В частности, для снижения выбросов в атмосферу предлагается перестроить работу системы золоудаления. Для более эффективной очистки дыма от золы предусматривается замена части оборудования на котлах. На трех из них необходимо установить новые батарейные циклоны, которые очищают дымовые газы от примесей. Замена аналогичного оборудования на остальных котлах проводилась в 2014 году, что повысило качество очистки выбросов.Проектом также предусматривается реконструкция ограждения угольного склада, увеличение высоты стен и бетонирование основания. По подсчетам ресурсоснабжающей организации, эти и ряд других мероприятий по обновлению оборудования котельной в Загорске на 30 процв снизят уровень выбросов в атмосферу. Напомним, также рассматриваются другие возможности для снижения выбросов котельных в атмосферу Улан-Удэ. «С ТГК-14 реализуется проект по подключению Стеклозавода к центральному теплоснабжению и, соответственно, в том числе и котельные могут быть закрыты, - рассказывал на своей прямой линии в интернете глава Бурятии Алексей Цыденов. - Цена вопроса около 700 млн рублей, на 300 млн рублей мы уже получили подтверждение от федерального фонда по реформированию ЖКХ, плюс деньги самого ТГК-14. Обсчитываем финмодель, чтоб без повышения тарифа для населения можно было сделать это. Так вот, первое – подключение Стеклозавода, что снизит количество котельных, второе – это котельная Авиазавода – одна из самых коптящих у нас в городе. На сегодня мы с «Вертолетами России», с «Ростехом» договорились о том, что будет модернизация. Уже сегодня заключен договор с «Газпром ВНИИГАЗ» и есть выбор технических решений – перевод на газ котельной для Авиазавода. И пытаемся объединить газовую котельную – нашу муниципальную котельную, которая там находится для того, чтобы сразу решить там комплексно вопрос по снижению выброса».Кроме этого, не снят с повестки дня и вопрос достройки ТЭЦ-2 до уровня генерирующей станции.Фото: ulan-ude-info.ru