Мэрия Улан-Удэ ищет варианты размещения соцобъектов на Левобережье

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел несколько объектов на Левом берегу для размещения амбулатории и культурно-досугового центра. О необходимости именно этих учреждений социальной сферы жители района говорили с первым заместителем мэра Олегом Екимовским в декабре 2019 года на встрече, где обсуждались перспективы развития Левобережья.
На первой в 2020 году планерке в администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил Олегу Екимовскому возглавить рабочую группу по решению вопросов развития Левобережья. В ее работе также принимают участие глава администрации Советского района Максим Базаров, руководители профильных комитетов, уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.
Мэр Улан-Удэ с представителями рабочей группы, минздрава республики, депутатом Народного Хурала от округа Игорем Бабковым осмотрели три готовых помещения. Два из них предлагаются для размещения культурно-досугового центра: одно муниципальное здание на улице Покровской, 33, другое помещение предприниматель выставил на продажу по улице Михалева, 13, где сейчас работает магазин. По мнению мэра, оба здания должны оценить строители-эксперты с тем, чтобы подтвердить качество и долговечность сооружений.
Рабочая группа осмотрела двухэтажное здание по ул. Покровской, 34 А, где предприниматель планировал открыть гостиницу. Сейчас он предложил администрации города выкупить объект под амбулаторию. Площадь помещения больше 500 кв метров, есть хозяйственные помещения, рядом хороший земельный участок.
«Истоку, Солдатскому нужна своя амбулатория, а в дальнейшем – поликлиника, - отметил мэр. – Будем торговаться, искать варианты. Левобережье необходимо развивать».
Теперь рабочая группа под руководством первого заместителя мэра Олега Екимовского рассмотрит предложенные варианты и внесет предложения по их возможному использованию, сообщили в городской администрации.
Напомним
, в конце прошлого года к омбудсмену Юлии Жамбаловой обратились возмущенные жители поселков Солдатский и Исток в Улан-Удэ. Они пожаловались на то, что в поселках нет школ, клубов, спортзалов и других объектов социального обслуживания населения, нет доступа к питьевой воде, дороги не ремонтируются, транспортное обслуживание – отдельная тема для возмущений. «Уровень преступности зашкаливает, пункты полиции на территории отсутствуют», - рассказали тогда в аппарате омбудсмена.
Люди потребовали срочного решения проблем с медицинским обслуживанием и обеспечением безопасности. Жители считают, что власть десятилетиями не решает их проблемы. В декабре состоялась встреча жителей микрорайонов Солдатский и Исток с властями города, на которой обсуждался план первоочередных шагов по решению этих вопросов.
В 2019 году на Левобережье была открыта современная врачебная амбулатория в мкрн Тулунжа, Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг в мкрн Заречный, построен стадион при школе № 8 в мкрн Заречный, завершено строительство двух детсадов на 280 мест в мкрн Заречный и мкрн Сокол, продолжалось строительство водоводов в мкрн Заречный, Исток, Солдатский, Тулунжа, Степной для обеспечения жителей качественной питьевой водой.
Работа по развитию поселков Левобережья будет продолжена в этом году.
Фото: ulan-ude-info.ru
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