В Улан-Удэ прошел второй «шкурный» фестиваль

Республиканский чемпионат по выделке овечьей и козьей шкур собрал более 40 участников

Второй Республиканский чемпионат по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур «Дулаан Шэмэг», состоявшийся в минувшие выходные, собрал более 40 участников. Успех первого чемпионата настолько был ошеломителен, что незамедлительно прошел второй конкурс, сообщили в минкультуре республики.Отличительной чертой второго чемпионата стало то, что оценивалась не только выделка овечьей шкуры, но и козьей, а также блеснули своими талантами мастера по пошиву изделий из выделанных шкур.В судейскую коллегию вошли: Ганжур Цырен лама, почетный ректор Буддийского университета Даши Чойнхорлин им. Дамбы Даржа Заяева; Вера Раднаева, доктор технологических наук, доцент, ВСГУТУ; Любовь Левитина, сотрудник Национального музея Бурятии, заслуженный работник культуры РБ; Николай Советкин, кандидат технологических наук, доцент ВСГУТУ; Баирма Митупова, художник, модельер член Союза художников России, директор творческой мастерской «Далитай».«Приветствую участников чемпионата! Сегодня вас почти в два раза больше и это не может не радовать. Хочется отметить, что у нашего жюри научный подход в оценке выделанных шкур, помогают им в этом деле специалисты из технологического университета. В этот раз мы включили в чемпионат выделку козьей шкуры, а в следующий раз включим выделку кожи КРС. А также проведем мастер-классы по изготовлению изделий из шерсти и организуем приезд художника из Монголии, который создает картины из выделанных шкур. Желаю удачи и успехов нашим участникам», - сказала на открытии соревнований министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Во Втором чемпионате по выделке и художественной обработке овечьей и козьей шкур победителями стали:Номинация «Изделия из овечьей и козьей шкур»3 место - ЛХАГВА НЭРГУЙ, Селенгинский район3 место - ПУНЦУКОВА ДОЛГОР, Шэнэхээн2 место - МАЦЗИГЭМА, Шэнэхээн2 место - БИЛИКТУЕВА ЛЮБОВЬ, Селенгинский район1 место СОТНИКОВ ВЯЧЕСЛАВНоминация: Выделка шкур3 МЕСТО - ЦЫДЕНОВ ДОРЖО, Селенгинский район2 место - БУЯНТУЕВ ЦЫДЕНДОРЖИ1 место - МИРОНОВ ВАЛЕРИЙ, Курумканский район.Специальный приз от традиционной Буддийской традиционной Сангхи России достался Арюне Халзановой из Селенгинского района. В заключение мероприятия два участника рассказали немного о себе и о своем участии в чемпионате.Мажигма заняла второе место за пошив традиционных изделий из овечьей и козьей шкур. Она из Внутренней Монголии – Шэнэхэна. В основном мастерица представила зимнюю одежду для детей и взрослых, сшитых из овечьей и козьей шкур: верхнюю зимнюю одежду (дэгэл, доха), руковицы, шапочку и внутреннюю часть для обуви из шкур, а также коврики. Принимает участие во второй раз. Рада тому, что существует такой конкурс, где можно представить свое мастерство. Козья шкура считается намного теплее, в основном из нее делают верхнюю одежду, а вот из овечьей можно сшить и внутреннюю, например, жилет. В основном Мажигма шьет одежду на продажу, профессионально начала заниматься пошивом 12 лет назад. В первом чемпионате Мажигма заняла третье место, сейчас же женщина заняла второе место.Валерий Миронов принял участие в чемпионате и занял первое место в номинации «Выделка шкур».«Я занимаюсь выделкой овечьей и козьей шкур уже около года. Работаю в цехе при Иволгинском дацане. В первом чемпионате занял второе место. Мы занимаемся только выделкой. Мы работаем только на заказы, в месяц выделываем более 60 шкур. Одна выделанная шкура стоит примерно 1000 рублей».Фото: minkultrb.ru