В квартире жителя Улан-Удэ прописали «человека-невидимку»

О его существовании хозяин жилья узнал только после получения счета по ЖКХ





К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился житель Железнодорожного района Улан-Удэ с жалобой на незаконную регистрацию в его квартире постороннего человека. О появлении незваного гостя хозяин узнал только когда получил от «ЭкоАльянса» перерасчет за вывоз мусора, плата в котором была увеличена.

Получив выписку из лицевого счета МКУ «Управление информатизации и информационных ресурсов администрации Улан-Удэ» мужчина убедился, что в его квартире временно на один год зарегистрирован некий гражданин.Уполномоченный инициировал проверку данного вопиющего случая. В полиции признаков преступления или административного правонарушения в этом деле выявлено не было. Правоохранители сообщили, что сведения о постороннем гражданине были внесены в лицевой счет собственника жилья ошибочно.В администрации Улан-Удэ по письму омбудсмена провели служебную проверку.«Специалист привлечена к дисциплинарному взысканию в виде замечания, любое внесение изменений взято на особый контроль, заявителю принесены извинения. «ЭкоАльянс» на основе справки с актуальными данными произведен перерасчет платы в сторону уменьшения», рассказали об ее итогах в аппарате омбудсмена.Фото: pixabay.com