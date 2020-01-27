Загрязнение воздуха в Улан-Удэ, наконец-то, встревожило правительство Бурятии

Чтобы знать всю правду, чиновники предлагают усилить мониторинг





В республике прорабатывают варианты, которые могут помочь поставить под контроль положение с загрязнением воздуха в Улан-Удэ, а затем переломить ситуацию в положительную сторону. Одним из шагов является налаживание системы мониторинга.

«По ТЭЦ, в первую очередь, мы добиваемся сейчас того, чтобы были установлены автоматические счетчики учета выбросов. Это предприятие первой категории. У нас по России есть экспериментальные триста предприятий, где должны быть установлены такие счетчики. Наши улан-удэнские ТЭЦ туда не попали», - сообщила врио. министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.Она убеждена, что учитывая серьезное положение с качеством воздуха в Улан-Удэ, на местных ТЭЦ такие приборы должны быть установлены. Ведь автоматические приборы учета позволят в режиме реального времени отслеживать, какие выбросы и в каком количестве поступают в атмосферу.«Это сразу снимет все разногласия, которые на сегодня существуют», - указывает она.Количество постов Гидрометцентра, которые занимаются автоматическим мониторингом состояния воздуха в столице республике, тоже желательно нарастить. В настоящее время в Улан-Удэ функционируют лишь три поста наблюдения, сконцентрированные в центре города.«По нормативу, в городах с населением от двухсот тысяч до пятисот тысяч человек можно установить от 3 до 5 постов. Считаем, что система мониторинга должна быть пересмотрена. Мы обратились в Росгидромет по поводу тяжелой ситуации в Улан-Удэ с предложением увеличить количество постов. Это дало бы более широкую картину происходящего», - говорят в минприроды республики.К мониторингу начинают привлекать общественные организации. За счет грантов они хотят установить датчики в районах частной застройки и мониторить положение.Между тем, даже не очень развитая система мониторинга дает шокирующие результаты.В зимний период 2019-2020 режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) уже объявляли шесть раз. Это чаще, чем в предыдущие годы. До конца зимы город может пережить еще несколько периодов НМУ. При этом зачастую их продолжительность не ограничивается одними сутками.Всего есть три степени НМУ. Самая плохая – это третья степень, когда концентрация вредных веществ превышает 5 ПДК. В текущую зиму в Улан-Удэ впервые объявляли НМУ второй степени (превышение 3 ПДК).Годами власти смотрели на ухудшение ситуации и довели ее до грани катастрофы. По среднегодовым уровням загрязнения воздуха Улан-Удэ ежегодно входит в список городов РФ с очень высоким уровнем загрязнения. Например, по бензапирену отмечается рост среднегодовых концентраций с 7,7 до 10,2 ПДК.Во второй декаде января 2020 года концентрация этого опасного вещества в Улан-Удэ превысила ПДК в 57,2 раза на посту мониторинга на ул. Бабушкина и в 22,5 раза на посту по проспекту 50-летия Октября.Что творится на окраинах Улан-Удэ, где люди топят свои печки низкокачественным, плохо сгорающим углем, который дешевле дров, не знает никто.Фото: «Номер один»