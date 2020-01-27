«Хиагда» стала точкой роста добычи урана в России в 2019 году

Предприятие вышло на проектный уровень добычи в 1000 тонн, что почти на 19 % превышает объем 2018 года

Урановый холдинг «Атомредметзолото» в 2019 году на 3% перевыполнил план по добыче урана. Таким образом, выполнена главная задача горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» - обеспечение атомной промышленности стратегическим металлом, сообщили в пресс-службе АРМЗ.Точкой роста холдинга в прошедшем году стало АО «Хиагда», вышедшее на проектный уровень добычи в 1000 тонн, что почти на 19 % превышает объем 2018 года.В условиях вечной мерзлоты Бурятии завершено строительство современного добывающего предприятия со всей необходимой инфраструктурой, включая цех по выпуску серной кислоты, собственную подстанцию «Джилинда», складское и ремонтное хозяйство. Созданное предприятие позволит вести отработку месторождений Витимского урановорудного района более 100 лет.АО «Хиагда» стало первым в России цифровым уранодобывающим производством. На предприятии создана система интеллектуального управления добычей практически на всем производственном цикле, начата промышленная эксплуатация «умного полигона». Совместно с АО «Ростелеком» протянуто более 200 км оптоволокна, обеспечены интернетом производственные площадки, сформирован необходимый IT-ландшафт. Благодаря этой работе интернет появился и в населенных пунктах Баунтовского эвенкийского района.В 2019 году госкорпорация «Росатом» вступила в движение VisionZero — «Нулевой травматизм». Урановый холдинг АРМЗ одним из первых в России реализовал проект «Умные каски»: в АО «Хиагда» внедрена система позиционирования персонала, которая позволяет удаленно контролировать соблюдение техники безопасности, наблюдать за передвижением и состоянием сотрудников и способствует повышению безопасности на производстве. Следующим шагом станет тиражирование цифровых технологий на другие предприятия скважинного подземного выщелачивания.Фото: АРМЗ