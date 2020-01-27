В Улан-Удэ родители погибшего в больнице ребенка организуют «День памяти»

Сегодня полгода как не стало годовалого Захара Котенко



Сегодня полгода как, не стало Захара Котенко,



- Друзья, сегодня... у нас полгодика, как не стало нашего Захарика. И эту боль и тоску не выразить словами. Спасибо всем, кто нас поддерживал и поддерживает все это время! 29 января уже будет ровно год, как мы поехали в ту злополучную больницу. Я очень хотел бы, чтобы все врачи и медработники помнили Захара и всех других ребятишек наших, которых мы потеряли по их вине, - пишет на своей странице в Фейсбуке Антон Котенко.



Родители маленького Захара и их единомышленники решили провести «День памяти» в честь детей, которых они потеряли.



- 29 января в 12.00 мы хотим принести игрушки, лампадки и т.д. к министерству здравоохранения, чтобы люди помнили. И провести эту акцию, сделать ее, возможно, ежегодной. Чтобы больше такого никогда не повторялось. Чтобы никогда другие родители, как мы, не объединялись, вынужденные доказывать, и добиваться справедливости, потеряв своё самое дорогое-ребёнка. Чтобы никогда больше врачи и чиновники не допускали такого фатального равнодушия. Чтобы не отвечали холодно по телефону, не игнорировали больше никогда слез матерей, не отказывали в госпитализации маленьким деткам!



Чтобы каждый врач, выходя на смену, думал о своём долге, о своём призвании и о своей ответственности. Возможно, мы напомним кому-то, для чего они выбрали эту профессию. О том, что мы им доверяем-самое важное в жизни, наших детей, их Здоровье и Жизнь! Мы помним и любим тебя, Захар и всех деток, которых не стало в этот год! # Захарживи, - пишет в соцсетях Антон Котенко.



Акция «День памяти» состоится у Минздрава Бурятии (Коммунистическая д.47), 29 января в 12.00.



Сегодня полгода как, не стало Захара Котенко, чья история в свое время шокировала всю страну . Родители маленького Захарика – Антон и Татьяна Котенко по-прежнему уверены в том, что их сын погиб по вине врачей. Сейчас уголовное дело о врачебной халатности расследуется под личным контролем центрального Следкома.- Друзья, сегодня... у нас полгодика, как не стало нашего Захарика. И эту боль и тоску не выразить словами. Спасибо всем, кто нас поддерживал и поддерживает все это время! 29 января уже будет ровно год, как мы поехали в ту злополучную больницу. Я очень хотел бы, чтобы все врачи и медработники помнили Захара и всех других ребятишек наших, которых мы потеряли по их вине, - пишет на своей странице в Фейсбуке Антон Котенко.Родители маленького Захара и их единомышленники решили провести «День памяти» в честь детей, которых они потеряли.- 29 января в 12.00 мы хотим принести игрушки, лампадки и т.д. к министерству здравоохранения, чтобы люди помнили. И провести эту акцию, сделать ее, возможно, ежегодной. Чтобы больше такого никогда не повторялось. Чтобы никогда другие родители, как мы, не объединялись, вынужденные доказывать, и добиваться справедливости, потеряв своё самое дорогое-ребёнка. Чтобы никогда больше врачи и чиновники не допускали такого фатального равнодушия. Чтобы не отвечали холодно по телефону, не игнорировали больше никогда слез матерей, не отказывали в госпитализации маленьким деткам!Чтобы каждый врач, выходя на смену, думал о своём долге, о своём призвании и о своей ответственности. Возможно, мы напомним кому-то, для чего они выбрали эту профессию. О том, что мы им доверяем-самое важное в жизни, наших детей, их Здоровье и Жизнь! Мы помним и любим тебя, Захар и всех деток, которых не стало в этот год! # Захарживи, - пишет в соцсетях Антон Котенко.Акция «День памяти» состоится у Минздрава Бурятии (Коммунистическая д.47), 29 января в 12.00.